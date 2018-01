Inaugurata a Matera la mostra Humanlandscape dell’artista Sante Muro

Creato Martedì, 09 Gennaio 2018 16:07

Successo di pubblico e apprezzamento da parte dei molti turisti attratti dalla mostra allestita all’interno dei Sassi

Nel pomeriggio dell’Epifania la città dei Sassi, forte di una cospicua presenza di turisti e visitatori, ha fatto da cornice all’evento Humanlandscape, la mostra personale dell’artista Sante Muro, allestita presso la Galleria Sasso 2 Art Center. La rassegna è stata presentata da Angelo Telesca, presidente di In Arte Exhibit, dal giornalista e critico Carlo Maria Nardiello e ha visto il diretto coinvolgimento dell’artista, che ha illustrato e rivelato le ragioni dei propri lavori.

Nel seducente scenario offerto dalla galleria, immersa nei Sassi e arricchita dai tantissimi curiosi, estimatori, professionisti dell’arte, appassionati ma anche occasionali turisti richiamati dall’allestimento, il vernissage ha inteso divulgare il lavoro e la ricerca artistica degli ultimi dieci anni di Sante Muro (Satriano di Lucania, 1978). Seguendo il doppio filone della ritrattistica e del paesaggismo puro, le opere di Sante Muro contribuiscono a rendere manifesta l’intenzione di condividere e di aprire al maggior numero di referenti possibile le emozioni e le esperienze di una vita. Pertanto, la galleria di immagini e colori presentata in Humanlandscape è un racconto fatto di viaggi, volti, racconti e incontri condensati in un unico “contenitore visivo”. L’utilizzo di paste acriliche, bitume, spatola e inchiostri rendono la realizzazione di ciascuna tela un’operazione riposata e attenta, minuziosa nei particolari e sensibile a rendere la bellezza dei soggetti di volta in volta rappresentati.

Humanlandscape è visitabile fino al prossimo 3 febbraio presso la Galleria Sasso 2 Art Center di Rino Cavalluzzo in via Rosario 45-46. La missione di soddisfare in maniera sempre più professionale il bisogno di cultura, avvertito dalla Capitale Europea della Cultura 2019, è quanto di più urgente gli organizzatori e i curatori di questo evento hanno avvertito nella fase di progettazione. Il calendario di eventi e di manifestazioni ha dunque dato il via al nuovo anno all’insegna della promozione e della comunicazione del fatto artistico.

