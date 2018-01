‘Le parole della libertà’, torna a Tursi il concorso di poesia per studenti

Creato Sabato, 13 Gennaio 2018 10:35

Anche quest’anno l’associazione sportiva e culturale A.S.D. ACADEMY TURSI, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Basilicata e del Comune di Tursi, ha organizzato il Premio di poesia “Le parole della libertà”, edizione 2018, riservato agli alunni delle classi 3^, 4^, 5^ elementari e di tutte le classi delle scuole medie e degli istituti superiori della Regione Basilicata.

Il premio di poesia, giunto alla quarta edizione, ha l’obiettivo di rendere indipendenti i ragazzi dai vincoli tematici affinché possano esprimere al meglio le loro capacità. È questa dunque, l’occasione per tutti di avvinarsi al componimento poetico esprimendo la propria creatività. Le opere devono essere consegnate entro venerdì 30 marzo 2018 mentre la premiazione avverrà sabato 12 maggio 2018 alle ore 19,00 a Tursi presso la sala polifunzionale “San Giuseppe”.

“Ringrazio tutta la giuria per l’immensa disponibilità, il Consiglio Regionale e l'Amministrazione Comunale di Tursi per aver accolto, con entusiasmo, il nostro invito alla realizzazione di questo importante evento culturale che si svolge annualmente a Tursi e che consente la partecipazione ai ragazzi di tutta la Regione. Siamo orgogliosi ed entusiasti di riproporre questa iniziativa culturale dopo il grande successo dell’edizione precedente, nella quale sono stati presentati 125 elaborati, realizzati dagli studenti della sola Provincia di Matera. Da quest’anno il concorso è esteso anche alla Provincia di Potenza, dalle quale ci aspettiamo una forte partecipazione” ha dichiarato il Presidente dell’associazione Federico Lasalandra.

Di seguito il regolamento per prendere parte all’iniziativa.

• Possono partecipare con una o più opere inedite e non premiate in altri concorsi, scritte in lingua italiana e/o dialettale, gli alunni o gruppi di alunni delle classi 3°, 4° e 5° delle scuole elementari, di tutte le classi delle scuole medie e di tutte le classi degli Istituti Superiori (Licei, Tecnico-Commerciali e Professionali) delle scuole della Regione Basilicata;

• La quota di partecipazione è di € 5,00 (CINQUE/00 EURO) per ogni elaborato;

• Le opere dei partecipanti possono essere consegnate a mano, oppure tramite e- mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure possono essere inviate per posta ordinaria, anche tramite scuola, al seguente indirizzo: al Presidente Federico LASALANDRA c/o A.S.D. ACADEMY TURSI, via Roma 4/B - 75028 Tursi (MT). Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2018. Per le poesie inviate tramite posta ordinaria farà fede il timbro postale;

• Ogni alunno potrà partecipare inviando entro il 30 marzo 2018 in busta chiusa e con la dicitura sopra Premio di Poesia “Le Parole della Libertà“, alla suddetta Associazione, una poesia inerente il tema sopra descritto, per un massimo di trenta versi, in duplice copia dattiloscritta o scritta a mano, di cui una soltanto firmata in calce e recante: la scuola di appartenenza, nome, cognome, età, la classe frequentante ed il proprio indirizzo postale e recapito telefonico;

• Gli autori conservano la piena proprietà delle opere e concedono all’associazione anzidetta il diritto di pubblicarle senza richiedere alcun compenso;

• I concorrenti e il personale della scuola di appartenenza sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà a Tursi alle ore 19,00 circa, nel luogo e data sopradescritta;

• Saranno premiate le prime cinque poesie per ogni sezione da un‘apposita commissione giudicatrice, i cui giudizi saranno insindacabili.

La giuria è composta da:

• Dott.ssa Maria Antonietta D’ONOFRIO, laureata in medicina e chirurgia, poetessa e compositrice di numerose opere in versi ed in prosa e vincitrice di numerosi premi;

• Dott.saa Maria Antonella D’AGOSTINO, materana, laureata in Scienze dell’Informazione, Presidente dell’associazione Culturale “Matera Poesia 1995”. Pittura, poesia, libro d’arte sono le principali passioni artistiche. Ha partecipato ad eventi poetici sia in ambito locale e sia nazionale, classificandosi più volte ai primi posti. Pubblica diverse raccolte di poesie. Ha fatto parte di diverse commissioni giudicatrici;

• Prof.ssa Novella CAPOLUONGO, nata a Satara (India), laureata ISEF, Presidente dell’associazione Universum Academy di Basilicata. Autrice e poetessa ha pubblicato 5 libri di poesie. E’ autrice del Catalogo degli Autori Lucani e di numerose prefazioni e postfazioni di libri di poesia e narrativa;

• Sig.Ermino TRUNCELLITO, artista lucano, attuale Direttore Artistico del Parco Letterario "Isabella Morra" di Valsinni. Regista teatrale, attore, percussionista e cantante. Vanta collaborazioni con noti registi come Michele Placido, Enrico Oldoini e Pino Quartullo;

• Prof.ssa Rosa SARUBBI, docente di Lettere presso l’Istituto Comprensivo “A.Pierro” di Tursi e l’istituto comprensivo “I. Morra” di San Giorgio Lucano e Valsinni;

• Sig.ra Maria Grazia MATINATA, madre di due figli, abita e lavora ad Episcopia, dove dirige la sua azienda. Appassionata scrittrice di poesie, pubblica nel 2011 la sua prima raccolta;

• Dott.ssa Rosa GIALDINO, laureata in Scienze Politiche e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, scrittrice di filastrocche in italiano e dialetto; segretaria della commissione giudicatrice.

Potranno essere fatti dalla giuria anche segnalazioni.

Gli autori premiati saranno avvisati telefonicamente e saranno tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione.

Alla cerimonia di premiazione saranno presenti le autorità cittadine, provinciali e regionali, la giuria, esponenti del mondo dell’arte e della cultura.

Le prime opere classificate saranno lette durante la cerimonia da lettore e lettrice di provata esperienza e saranno pubblicate su Facebook ed eventualmente, insieme a tutte le altre, su un libro edito a cura dell’Associazione summenzionata.

Ampio risalto della manifestazione sarà dato a mezzo della stampa ed internet.

La premiazione sarà cosi suddivisa:

• Scuola Primaria (3^- 4^- 5^ Elementare)

1° Classificato: Coppa + attestato + rimborso spese € 50,00 (cinquanta/00 euro)

2° Classificato: Coppa + attestato

3° Classificato: Coppa + attestato

4° e 5° Classificato: targhetta + attestato.

• Scuola Secondaria di Primo Livello (1^- 2^- 3^Media)

1° Classificato: Coppa + attestato + rimborso spese € 50,00 (cinquanta/00 euro)

2° Classificato: Coppa + attestato

3° Classificato: Coppa + attestato

4° e 5° Classificato: targhetta + attestato.

• Scuola Secondaria di Secondo Livello (Tutte le classi di Licei - Istituti Tecnici e Professionali)

1° Classificato: Coppa + attestato + rimborso spese € 50,00 (cinquanta/00 euro)

2° Classificato: Coppa + attestato

3° Classificato: Coppa + attestato

4° e 5° Classificato: targhetta + attestato.

Tutti gli altri autori riceveranno per ogni elaborato un attestato di partecipazione ed ogni scuola partecipante riceverà una targa.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

Per ulteriori informazioni, potete contattare il Presidente dell’Associazione, il Sig. Federico Lasalandra, al 328/7264521.



Commenta l'articolo