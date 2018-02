Al museo Ridola, Matera, 319 copertine d’autore della “Lettura” del Corsera

Da venerdì 23 febbraio fino al 23 aprile nella grande sala del Museo Domenico Ridola di Matera troveranno casa le copertine d’autore della “Lettura” pubblicate su Corriere della Sera dal primo numero uscito il 13 novembre 2011 fino a quello ultimo del 7 gennaio 2018. Trecentodicianove vetrine scelte per Matera 2019. L’occasione è quella della riapertura al pubblico del Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola di Matera, previsto per venerdì 23 febbraio, con l’allestimento e la mostra delle copertine di grandi autori internazionali. Pittori, Fotografi, Scultori, Architetti, Registi ma anche Poeti e Scrittori.

Copertine della storica “Lettura” che uscì dal 1901 al 1945 fino al 1952 con formule diverse. Un momento di cultura internazionale che si lega a quella alla storia millenaria della stessa Matera. Un percorso espositivo progettato dall’Architetto Franco Achilli, docente universitario presso Libera università di lingue e comunicazione IULM. Iniziativa coprodotta dalla Fondazione del Corriere della Sera, dalla Fondazione Matera 2019, il Polo Museale della Basilicata e voluta da Aurelia Sole, Rettore dell’Unibas, Paolo Verri, Presidente e Direttore generale della Fondazione Matera- Basilicata 2019 e Marta Ragozzino direttore del Polo museale della Basilicata. Un museo che ha sede in uno dei complessi settecenteschi più interessanti della citta dei sassi, il convento delle Clarisse fatto costruire dall’allora Arcivescovo Antonio de Los Ryos y Colminarez a pochi passi dal palazzo del seminario. Primo palazzo, racconta la storia, costruito fuori dai sassi alla fine del seicento e che oggi ospita il museo nazionale d’arte medievale e moderna. Porta il nome del Senatore Domenico Ridola medico, politico, intellettuale e ricercatore che nel 1911 fondo il Museo archeologico donando allo Stato raccolte di materiali naturalistici, oggetti etnografici e preziosi reperti archeologici testimonianze storiche provenienti da scavi effettuati nel territorio materano.

L'evento sarà preceduto in mattinata alle ore 11.00 dalla presentazione in anteprima riservata ai colleghi, agli studiosi e gli amici che hanno partecipato a questo progetto strategico con il quale si avvia il percorso di rinnovamento del Museo Ridola. “Abbiamo sentito l’esigenza – sottolinea Marta Ragozzino, direttore del Polo Museale della Basilicata- di rendere più accessibile e accogliente questo antico museo che conserva reperti e oggetti straordinari, ma anche le storie di tante persone e in qualche modo le radici di una comunità, oggi più ampia e plurale, più differenziata di quanto, forse, non fosse ai primi del Novecento. Per ricucire e attualizzare questa memoria e condividere un percorso partecipativo che coinvolga durante tutto il 2019 la comunità materana nella definizione del nuovo museo della città e del territorio, abbiamo riordinato in senso cronologico l’allestimento del museo, dotandolo di nuovi supporti grafici e fotografici capaci di veicolare in maniera più efficace e a tutti più comprensibile i contenuti e le storie che il Museo Ridola conserva e sempre meglio deve poter raccontare”. L’inaugurazione prevista per le ore 19.00.



Oreste Roberto Lanza

