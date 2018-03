Festa della Donna al MIG. Omaggio a Giorgia O'Keeffe e incontro con Paola Saraceno

Creato Lunedì, 05 Marzo 2018 16:51

Giovedì 8 marzo 2018, alle ore 10.30, a Castronuovo di Sant'Andrea, nelle sale del MIG Museo Internazionale della Grafica – Biblioteca Comunale "Alessandro Appella", sarà celebrata la giornata internazionale della donna attraverso l'omaggio alla pittrice statunitense Georgia O'Keeffe (Sun Prairie, 1887 – Santa Fe, 1986), amica e sodale del grande artista lucano Joseph Stella, seguito da uno spazio conclusivo di testimonianza e di stimolo per le nuove generazioni dedicato a Paola Saraceno, responsabile marketing e comunicazione della storica azienda “Fattorie Donna Giulia” di Atella, che per l'occasione incontrerà gli studenti dell'Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura “Giustino Fortunato” di Sant'Arcangelo,

Georgia O'Keeffe", ricordata come “la signora delle calle”, è stata una delle più grandi autrici americane del XX secolo. Artista prolifica, è riuscita ad affermarsi attraverso la sua pittura in un secolo in cui lo spazio per le donne artiste era ancora ostile, anche grazie ad Alfred Stieglitz, suo compagno di vita, grande promotore della sua arte e Presidente dell’Armory Show che nel 1913 cambiò il corso dell’arte in America (e non solo). Non a caso, il segretario di quella memorabile impresa era Joseph Stella.

Stieglitz fu il primo ad esclamare, davanti alle opere della moglie: “Finalmente una donna su carta!”. La O’Keeffe fu membro del partito nazionale delle donne e partecipò attivamente alle campagne per i diritti femminili. Riguardo alla sua arte, disse: “Gli uomini mi considerano la migliore artista donna. Io penso di essere uno dei migliori artisti”. Nei suoi quadri, Georgia catturava l'essenza dei soggetti che dipingeva, rappresentandoli come se fossero stati animati. Ciò rese coinvolgente il suo lavoro e chi osservava le sue opere poteva realmente sentire scorrere in sé le stesse forze vitali che pervadono la natura, alla quale lei guardò con grande attenzione per coglierne bellezza e sensualità.

Ospite della giornata, sarà la lucana Paola Saraceno, imprenditrice, socio-fondatore e responsabile marketing di “Fattorie Donna Giulia”, unica realtà regionale che pastorizza e imbottiglia latte fresco delle stalle lucane. “La Basilicata”, dice Paola Saraceno in una intervista,” è una regione che ha la capacità di rappresentare un territorio incredibile con persone capacissime ed umili che sanno esprimere semplici unicità. Anima, cuore, gambe sono qui. Viviamo la nostra terra ogni giorno, con partecipazione e premura ne osserviamo le mille contraddizioni, con curiosità scoviamo le menti ecclettiche e creative del Sud e, a sostegno del commerciale, inventiamo iniziative”. Un’attività, quella svolta dalla Saraceno, che mira a creare nessi tra le sue eccellenze lattiero-casearie e altri prodotti della terra lucana con l’intento di fare cultura del territorio attraverso iniziative volte alla valorizzazione della regione stessa: “gli ingredienti per un'imprenditoria di successo sono la passione e la preparazione. Aprire un'impresa è una sfida che si deve affrontare con professionalità, è una scommessa e come tale ha i suoi rischi ma, se vissuta con intelligenza, porterà al successo.”



