Matera tra memoria, identità e futuro. Mostra collettiva itinerante

18 Aprile 2018

Raccontare e comunicare Matera tra passato, presente e futuro. Una mostra itinerante presentata alla stampa ed al pubblico alla presenza degli artisti presso lo spazio espositivo Studio Arti Visive di Matera. L’obiettivo dell’esposizione, aperta dal 18 aprile è quello di sperimentare, attraverso l’arte, nuove forme di “racconto” e di “comunicazione” di una città e di una comunità che è sempre stata e vuole continuare ad essere, una realtà fatta di vita, di uomini, di materia, di segni, di storie nella storia. Narrare tra ciò che è già stato e ciò che non è ancora, per far rivivere lo spirito, la coscienza e l’anima di un luogo e di una comunità, per recuperare e riconnettere memorie, identità, storia, tradizioni, cultura, territorio e paesaggio.

Il progetto ha coinvolto ben 25 artisti materani e lucani per nascita e adozione con altrettante opere realizzate con le più diffuse espressioni delle arti visive, pittura, incisione, fumetto, architettura, fotografia, video arte, per un progetto itinerante di “narrazione” allo stesso tempo individuale e collettivo. Attraverso le opere e i diversi linguaggi espressivi adoperati di Carla Cantore, Antonella Capolupo, Kamil Cardone, Dario Carmentano, Antonio Conte, Antonello Di Gennaro, Domenico Dimichino, Franco Di Pede, Enzo Epifania, Giuseppe Filardi, Rocco Giove, Pietro l’Annunziata, Pino Lauria, Vittorio Manno, Francesco Marano, Michele Morelli, Antonio Notarangelo, Pino Oliva, Giulio Orioli, Monica Palumbo, Francesco Pentasuglia, Angelo Rizzelli, Angelo Stagno, Pietro Tarasco, Domenico Verrascina, Augusto Viggiano, si è sviluppato un racconto articolato, a più voci che coniuga memoria con “suggestioni” visive di un futuro ancora non scritto, nella convinzione che il futuro per una città come Matera non può non avere il sapore del ritorno, le sembianze dell’archetipo, il sentimento della “riflessività”. L’esposizione sarà visitabile sino a sabato 21 aprile dalle ore 18.00 - 21.00. Successivamente la mostra verrà ospitata in diverse città italiane tra cui Urbino, Roma, Bologna, Siena e Vicenza.



