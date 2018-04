Pittori Lucani dell'800 e dei primi del '900'. A Lagonegro con la Castagna Ra Critica e Fai

Creato Giovedì, 26 Aprile 2018 10:31

Sabato 28 aprile prossimo, ore 18,00, a Palazzo Corrado, “Pittori Lucani XIX - XX secolo”. Esposizione proveniente dalla Collezione di Nunziante Cataldo. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale “A Castagna Ra Critica” e patrocinata dal FAI - delegazione di Potenza. La Lucania è stata una terra importante per l’arte nel Novecento, grazie ad artisti autoctoni e a diversi intellettuali e artisti che lì sono approdati, soprattutto negli ultimi quarant’anni, favorendo e incentivando il processo di sviluppo culturale delle comunità. Poco conosciuta, probabilmente perché poco studiata, la storia degli artisti lucani tra l’ottocento e il Novecento.

Legata alla scuola napoletana, gli artisti della Basilicata durante tra l’ottocento e il novecento hanno progressivamente allargato i propri orizzonti geografici e culturali con la volontà di aggiornarsi alle tendenze in atto a livello nazionale, europeo e internazionale, fermo restando quel profondo attaccamento al proprio territorio e alle proprie radici antropologiche che può individuarsi come un motivo portante dell’arte lucana otto-novecentesca. Una produzione artistica lucana, vasta e profonda che offre non pochi motivi di interesse. L’appuntamento storico –culturale organizzato dall’associazione lagonegrese “La Castagna Ra Critica” sarà motivo per proporre opere di alcuni dei più noti artisti lucani appunto tra l’otto e il novecento. Michele Tedesco di Moliterno 1834- Napoli 1818. Giacomo di Chirico, Venosa 1844-Napoli 1883, pittore combattuto, tra Neoclassicismo e Romanticismo, incerto tra l’esaltazione degli ideali del passato e la raffigurazione della realtà nella sua immediatezza. Alla fine tra le due tendenze è la prima a prevalere nel suo stile. Cesare Colasuonno di Irsina, con esperienze su i paesaggi insieme con Giuseppe Viggiani, Pasquale Virgilio e Andrea Petroni. Giacomo di Chirico, Venosa 1844-Napoli 1883, pittore combattuto, tra Neoclassicismo e Romanticismo, incerto tra l’esaltazione degli ideali del passato e la raffigurazione della realtà nella sua immediatezza. Alla fine tra le due tendenze è la prima a prevalere nel suo stile.

Angelo Brando, a Luigi Guerricchio grande conoscitore di Guttuso. Le pagine di storia raccontano di una personale visione neo espressionista e neorealista che gli permette di guardare con attenzione e consapevolezza al mondo lucano, alle tradizioni, all’antropologia e a un mondo immerso in maniera ineluttabile nel passato. “Un enorme dono – sottolinea Milena Falabella – Presidente dell’associazione La Castagna Ra Critica - che Nunziante Capaldo ha concesso alla cittadina di Lagonegro. È raro che un collezionista sia così generoso mettendo a disposizione parte di ciò che possiede che senza ombra di dubbio è inestimabile valore artistico e culturale. Dopo i saluti di Milena Falabella e di Salvatore Falabella delegato FAI- Fondo Ambiente italiano gli interventi e gli approfondimenti saranno di Marco Tedesco, storico dell’arte e di Nando Capaldo collezionista.”



Oreste Roberto Lanza

