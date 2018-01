A Spinoso stasera Andrea Manicone presenta i suoi cortometraggi

Creato Venerdì, 05 Gennaio 2018 17:52 Ultima modifica il Venerdì, 05 Gennaio 2018 17:52 Visite: 234

Serata di cinema questa sera a Spinoso presso la Sala Parrocchiale, dove a partire dalle ore 21:00 l’attore e regista lucano Andrea Manicone presenta due dei suoi cortometraggi: “Un grande futuro alle spalle” e “La lunga strada” prodotti dall’Andros Film Tour. Un evento che si pone l’obiettivo di portare nei nostri comuni lucani la cultura del cinema, e, come in questo caso, si assisterà alla proiezione di due cortometraggi girati e ambientati interamente in Basilicata. “Un grande futuro alle spalle”, tratta le tematiche del mondo del lavoro, in particolare della condizione di molti trentacinquenni che, nonostante la laurea con lode, si trovano a svolgere professioni non adeguate al titolo di studio conseguito. Il film è stato interamente girato e ambientato a Potenza. Il corto “La lunga strada” invece, racconta la storia dell’avvocato romano Alberto Satti (interpretato da Alessio Caruso) che viene a sapere, dal parroco di Guardia Perticara (Sebastiano Somma), luogo in cui è girato il film, della prematura scomparsa del figlio con il quale da tre anni non aveva più rapporti dopo che questo decide di trasferirsi nel piccolo paesino lucano per seguire il sogno di fare l’artista. Arrivando nel paese con molta diffidenza, l’avvocato capisce che le cose importanti della vita sono ben altre rispetto a un buon lavoro e una bella casa e comprende, attraverso gli occhi della gente, la scelta del figlio. Nel corso della serata l’autore dialogherà con i presenti insieme alla moderatrice dell’evento che sarà Marina Riviello, collaboratrice del portale di informazione online BasilicataNotizie.net

Redazione – BN.net

Commenta l'articolo