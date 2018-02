‘A Ciambra’, il film girato sulla diga di Senise, al David di Donatello

Creato Martedì, 27 Febbraio 2018 22:24 Ultima modifica il Martedì, 27 Febbraio 2018 22:24 Visite: 458

La Lucania al David di Donatello. Per la 62esima edizione della kermesse cinematografica, il film “A Ciambra”, girato in parte sulla diga di Senise, con sette nomination, entra nelle cinquine che si contenderanno il premio per le categorie di miglior film, regia, sceneggiatura originale, produzione, suono, montaggio e fotografia. Film di Jonas Carpignano, regista e sceneggiatore italiano, nipote diretto del celebre regista italiano Luciano Emmer, di madre afroamericana e padre italiano ha vissuto e studiato in Italia e negli Stati Uniti. Attualmente vive e lavora come scrittore, regista e produttore a Gioia Tauro. Il film è sostenuto dalla Lucana Film Commission e dalla Calabria Film Commission.

Un lungometraggio che narra le vicende di Pio, un adolescente di una piccola comunità Rom denominata “A Ciambra” in Calabria. Il ragazzo segue le orme criminali del fratello maggiore Cosimo entrando in relazione con tutte le realtà sociali presenti in zona. Quando il padre e Cosimo vengono arrestati, Pio dovrà assumere il ruolo di capofamiglia e dimostrare di essere un vero uomo. In Calabria si sono svolte la maggior parte delle riprese in particolare nel territorio di Gioia Tauro. In Lucania, per una settimana di lavorazione, è stato girato il suggestivo prologo del film con impegnative sequenze che hanno richiesto un meticoloso lavoro scenografico e molta cura per gli abiti d’epoca.

Proprio l’ultimo ciak sulle sponde della diga di Monte Cotugno dove la spoglia prospettiva lacustre invernale ha offerto l’ambientazione straordinaria alla scena. I protagonisti del film sono attori non professionisti, tra questi molti bambini, che interpretano sé stessi e sono gli attuali abitanti della Ciambra, comunità rom stanziale di Gioia Tauro in Calabria. A partecipare alla lavorazione del film, anche alcuni anziani che hanno realmente compiuto da ragazzini il viaggio che dà il via alla vicenda. La produzione cinematografica, prima di arrivare in competizione agli Oscar e ai David di Donatello si era aggiudicato il riconoscimento Europa Cinemas Label destinato a un film europeo in cartellone alla prestigiosa Quinzaine des Réalisateurs di Cannes. Il copione evidenzia di come si tratti di un film in cui il dialetto che parlano i protagonisti raramente è stato ascoltato sul grande schermo, ed è il vero e proprio personaggio del film. Cerimonia di premiazione della 62esima edizione del David di Donatello si terrà mercoledì 21 marzo a Roma. Sarà trasmessa alle ore 21.15 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti.

Oreste Roberto Lanza

