Tutto pronto per il Love Film Festival 2018, atteso il regista di Basic Instinct Paul Verhoeven

Creato Sabato, 21 Aprile 2018 00:47 Ultima modifica il Sabato, 21 Aprile 2018 00:47 Visite: 23

Tutto pronto per il Love Film Festival 2018, una delle più importanti kermesse sul cinema che si svolgono nella regione Umbria, e dedicato all’amore, declinato nei mille volti dell’arte: cinema, scrittura, cultura musicale e letteratura, senza tralasciare il racconto volto alla valorizzazione e alla promozione delle bellezze della terra di Umbria e dei suoi prodotti tipici. Il Festival è in forma alla sua quarta edizione, organizzato dal Direttore artistico Daniele Corvi, regista, attore, e giornalista perugino, nonché autore di numerose opere letterarie e teatrali italiane, insieme ad Elio Germano, attore e regista il cui talento è riconosciuto oltre i confini d’Italia. La rassegna cinematografica Love Film Festival rappresenta un momento molto importante per la regione, peraltro molto attiva sul piano della produzione cinematografica. E grazie alla scelta di numerosi registi di rilievo internazionale che decidono di girare i loro film in questa straordinaria terra. I lavori della kermesse inizieranno ad Arezzo il 1 e il 2 maggio presso la Casa dell’Energia, poi si proseguirà a Perugia dal 3 maggio, presso la Sala dei Notari. La prima settimana del mese di maggio si prefigura quindi come molto intensa, e con la partecipazione di registi, attori ed esperti del settore che si confronteranno in un dibattito aperto al pubblico, ma anche di cinefili e appassionati della settimana arte che potranno così scoprire tutte le principali novità sui film in termini di anteprime e trailer. Ma anche le principali news che riguardano la letteratura e l’arte in stricto sensu. Ospiti d’eccezione di questa quarta edizione del Love Film Festival 2018 sono i registi Carlo Verdone e Paolo Genovese. Ma la novità, e la presenza molto attesa, per questa edizione di cui va dato benemerito al Direttore artistico della kermesse Daniele Corvi, è la presenza del regista di fama mondiale Paul Verhoeven di cui si ricorda il film Basic Instinc (1992), pellicola manifesto della sensualità femminile degli anni Novanta e rappresentativa di un nuovo modo, libero da pregiudizi e da tabù, di intendere l’amore. La testata Selfiemadegirl diretta dalla Manager Lamborghini, e attrice Debora Cattoni, che si occupa in particolar modo di cinema e di arte, sarà presente al Festival e seguirà dettagliatamente tutti gli appuntamenti connessi. Debora Cattoni, sempre attenta a scovare special guest del grande schermo, e a connettere talenti emergenti nel mondo del cinema e dello spettacolo, sta collaborando con il regista Corvi in questa attività di scouting e in altre belle iniziative.

http://www.perugialovefilmfestival.com/

Valeria Gennaro

Commenta l'articolo