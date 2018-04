Debora Cattoni e la sua explosive friendship con Sara Tommasi

Creato Sabato, 21 Aprile 2018 13:35 Ultima modifica il Sabato, 21 Aprile 2018 13:35 Visite: 58

Un’amicizia vera è sempre un successo ma questo per la manager Debora Cattoni e la showgirl Sara Tommasi sembra valere anche di più. Si conoscono da anni, ma ora la direttrice del magazine on line Selfie Made Girl e manager Lamborghini è diventata anche la manager dell'attrice e modella italiana Sara Tommasi. “E’ iniziato un nuovo capitolo della vita di Sara” - ci dichiara la Cattoni - “Oggi Sara è pronta a realizzare un suo grande sogno: gestire un’attività propria grazie anche ai suoi studi in Economia e Management”.

La collaborazione di Sara Tommasi con Debora Cattoni è nata naturalmente, senza alcuna forzatura, proprio come la loro amicizia. Tutto ha avuto inizio con la creazione di una nuova pagina Facebook “Sara Tommasi e Debora Cattoni”, in cui l’affascinante modella italiana rinasce anche nel mondo dei social.

Debora Cattoni ci presenta una nuova Sara: una ragazza acqua e sapone determinata a mostrare tutte le sue grandi

potenzialità e la sua vera natura, assai diversa da quella in passato proposta.

Tantissime le aziende che ora entrando in contatto con loro hanno la possibilità di promuoversi, riscontrando, attraverso una professionale attività di promotion, grande serietà e competenza.

Oggi Sara guarda il mondo dello spettacolo con occhi diversi, con un’attenzione meticolosa e in parte anche critica. Grazie alla consapevolezza maturata e alla sua carismatica guida, la determinazione della Tommasi è rivolta a desiderare successo nel mondo dello spettacolo, da cui resta comunque fortemente affascinata e coinvolta, ma soprattutto ad ambire affermazione nella sua vita a 360 gradi, per riscattarsi anche ma soprattutto per se stessa, per tutelare l’equilibrio riconquistato, mostrando le esperte capacità imprenditoriali affinate in questi ultimi anni anche grazie alla gestione dell’azienda di famiglia.

Oggi Sara Tommasi torna a sorridere ai fans e ai giornalisti. Fondamentale l’affetto dei suoi cari e il supporto del suo nuovo manager Debora Cattoni con cui è nata una vera e propria explosive friendship. Sara afferma: “Penso alla salute del corpo, dell'anima e del cuore. Le uniche cose vere che contano. Con queste cose nulla è impossibile”.

Abbiamo chiesto a Debora Cattoni di parlarci di Sara.

Debora Cattoni ci dichiara: “Sara è una donna ricca di sfaccettature interessanti. E' una donna forte, conosco pochissime persone con dentro la stessa forza che ho riscontrato in lei, curiosa, intuitiva, altruista, genuina, qualità rara, soprattutto nei nostri ambienti, ma oggi sicuramente più critica e cauta, soprattutto nell’affidarsi o anche semplicemente nel fidarsi alla gente che le sta intorno. Ha già pagato a caro prezzo l’eccesso di fiducia nel prossimo”

In cosa esattamente oggi è diversa Sara? Sara Tommasi non è diversa, ha solo deciso di prediligere anche agli occhi del suo pubblico l’aspetto di sé più autentico, andando oltre i pregiudizi e l’immagine di sé precedentemente data . Conoscendola ho capito che in passato può essere solo stata influenzata dalle persone sbagliate, perché è davvero una bella persona oltre che molto intelligente. Ha attraversato un momento particolarmente difficile della sua vita, ma questo è un capitolo chiuso, da oggi abbiamo ben altro da raccontare.

Silvia Silvestri

