A Melfi la presentazione del libro «Mal d’Estro» del melfese Angelo Di Muro

“Angelo Di Muro è nato a Melfi il secolo scorso. Dopo aver fatto male alcune cose in politica e nel sociale, ha deciso di fare peggio in altri ambiti. Così, oltre ad esibirsi in alcune performances teatrali e cinematografiche, con pessimi risultati, si è messo a scrivere, di tutto, con incompetenza assoluta” È l’introduzione del curriculum del melfese Angelo Di Mauro che oggi alle ore 17.00 nell’aula consiliare del Comune di Melfi, presenterà, il suo Libro “Mal d’Estro”. L’incontro è organizzato dal “Rotary club” di Melfi con il patrocinio dell’Ente comunale. Un Rotariano di eccellenza con la metafora alla mano e il sorriso come arma di lotta per creare momenti di serenità e di grande spirito culturale. Ha pubblicato finora 18 libri, alternando satira, poesie, romanzo, massime, ma non si è ancora stancato, al contrario dei suoi lettori. Raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione ci dice: “Ogni analfabeta dovrebbe scrivere almeno un libro per raccontare ai posteri tutto ciò che non sa”.È sicuramente un buon sistema per “non prendersi sul serio, ma soprattutto per vivere meglio”. Il libro nasce da un suo motto che ha ben chiaro “Far male ciò che gli altri fanno peggio è un ottimo risultato”. Dopo l’intervento istituzionale del Sindaco di Melfi Livio Valvano, sarà la volta dell’avvocato Tanino Araneo, Filomena Guidi, Dirigente scolastico dell’istituto commerciale Berardi-Nitti e della giornalista Carmen Carlucci che illustreranno il contenuto del libro. La parte finale dell’appuntamento culturale sarà tutto dell’autore, Angelo Di Mauro che si dedicherà anche alla lettura di alcune sue pagine più importanti del testo.La conclusione al Governatore Rotary del distretto 2120, Gianni Lanzillotti. Modera l’incontro Sarah Ceccio.

