Mario Aldo Toscano a Firenze con le sue ‘Lettere dal Sud’, premio Carlo Levi 2017

Presentato a Firenze, nella sala Comparetti della Biblioteca Umanistica dell’Ateneo fiorentino, il libro di Mario Aldo Toscano “Lettere dal Sud. Ricordare per esserci”, Asterior Editore. L’appuntamento letterario organizzato dalla Fondazione “il Fiore di Firenze” in collaborazione con la Biblioteca Umanistica è stato introdotto dal saluto di Floriana Tagliabue e coordinato da Maria Giuseppina Caramella.

Toscano, di origini lucane, è stato ordinario di storia e teoria sociologica all’Università di Pisa. Nel 2012 ha vinto il Premio Letterario Basilicata con il volume “In quell’Epoca meridione”, Le Lettere Editore. Attualmente è Presidente del comitato scientifico della rivista di varia cultura “Leukanikà” edita dal Circolo Silvio Spaventa Filippi. Collaboratore della rivista, grazie ai suoi preziosi interventi ha contribuito in questi anni a mantenerla ai livelli delle più accreditate riviste scientifiche.

Leukanikà, infatti, è inserita nell’area dieci dell’elenco delle riviste scientifiche stilato dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Il libro “Lettere dal Sud. Ricordare per esserci” è stato vincitore della ventesima edizione del Premio Letterario Carlo Levi per la sezione di saggistica nazionale.

Dice l’autore nelle sue pagine: “Usiamo spesso categorie spaziali per collocare pensieri, opinioni, e anche giudizi e pregiudizi. Così il Sud diventa un contenitore indifferenziato nel quale, come accade nel nostro Paese, mettere molte cose e molte cianfrusaglie. Il Sud sfuma nelle ambiguità dei significati, non solo perché il sud è di per sé indefinito, ma perché raccoglie anche umori e malumori del Nord, anch'esso egualmente indefinito”. C’è spazio, nel volume composto di ben 232 pagine, per la Lucania dove, Toscano, si ferma a riflettere dicendo di essa: “Una regione studiata dagli antropologi, celebrata per alcuni luoghi speciali come i Sassi di Matera, visitata per i suoi due mari di Maratea e di Metaponto, dotata di paesaggi ancora non contaminati, costellata di villaggi montani in declino, chiusa tra regioni forti come la Campania, la Puglia e la Calabria. Patria di Orazio. È una regione dopotutto ancora remota in un Meridione che conserva un suo mistero e sintomi di alterità storica”.

La Lucania di Toscano assume un significato allegorico di una regione e di un’epoca che appartengono a modalità costanti e generali dell’essere, dell’agire e del pensare.



Oreste Roberto Lanza

