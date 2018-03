Ruoti ricorda il centenario della grande guerra con il libro di Restaino

Creato Martedì, 13 Marzo 2018 20:53

Estate 1914 autunno 1918. Cent'anni fa, l'inizio della Prima guerra mondiale, il più grande conflitto mai visto. Una carneficina che coinvolse quasi tutti i continenti, gran parte delle Nazioni e dei loro abitanti, cambiandone per sempre il destino. Organizzato dalla civica Amministrazione comunale, fortemente voluta dal Sindaco Anna Scalise, con la collaborazione con il Comando Militare Esercito di Basilicata e la Deputazione di Storia Patria, lo storico avvenimento sarà ricordato a Ruoti lunedì 19 marzo alle 17.30, nella Sala Consiliare di via Appia. Attraverso il percorso narrativo tracciato nel libro del direttore dell’Ansa Mario Restaino, “Un contadino lucano sul Monte Tomba, 20 novembre 1917”, si rivivranno volti e i luoghi della grande e tragica vicenda dell’Italia in armi. Restaino Mario, classe 1962, scrive la storia di Restaino Vincenzo, classe 1898, ferito in combattimento sul Monte Tomba durante la Prima Guerra mondiale. Mentre il secondo combatte il primo scrive. I tanti che hanno letto il libro raccontano di pagine dove si avverte la paura e il coraggio della guerra veramente combattuta, della guerra raccontata sul serio. Dopo i saluti del Sindaco Anna Scalise, il professore Antonio Lerra dell'Università degli Studi della Basilicata e Presidente Deputazione Lucana di Storia Patria, commenterà il libro di Restaino. All’incontro saranno presenti Lucio Di Biasio, Comandante Militare Esercito “Basilicata, RoccoGalasso, Presidente “Nastro Azzurro e Combattenti e Reduci”, Lorenzo Rispoli, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “M. Carlucci”, Debora Infante, Dirigente Scolastico Provinciale e Giovanna Stefania Cagliostro, Prefetto di Potenza. L’appuntamento storico-culturale sarà aperto dall’Inno Nazionale eseguito dagli alunni dell’Istituto comprensivo “Michele Carlucci” di Ruoti a cui seguiranno canti della Grande Guerra e la lettura di alcune lettere dal fronte.“Sara l'occasione – ha sottolineato Anna Scalise, Sindaco di Ruoti - per ricordare gli uomini ruotesi che contribuirono, anche a costo della propria vita, al coronamento di un sogno unitario. Ad alcuni discendenti di questi combattenti verrà consegnata una copia dei fogli matricolari unitamente ad una medaglia commemorativa della Grande Guerra”. L‘incontro sarà moderato dal giornalista Claudio Sole della Testata giornalistica BasilicataNotizie.net.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo