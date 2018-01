Viaggio su vinile nella storia del rock anni ’70. A Melfi ‘Talk, Rock & Food con Pierluigi Delle Noci

Domenica 21 Gennaio a partire dalle 18:30 a Melfi l’associazione culturale Rock in Melfi organizza presso Cantina Carbone in Via Nitti “Talk, Rock & Food”, iniziativa culturale, artistica ed enogastronomica incentrata sul rock. Un happening che con interventi di arte, musica, letteratura e buon cibo si propone di celebrare gli anni d’oro del genere.

Tra gli ospiti Pierluigi delle Noci, batterista e direttore artistico dell’associazione culturale e polo musicale “Boom” di Potenza. Dopo il successo del suo viaggio nel rock anni ‘70 lo scorso Novembre nell’ambito della manifestazione “Vinilyca”, il Maestro Delle Noci torna a parlare di alcune delle band e degli artisti che hanno fatto la storia della musica di quegli anni, ascoltata rigorosamente su vinile.

Un appuntamento imperdibile per immergersi completamente nelle atmosfere dell’epoca, attraverso l’ascolto di brani di alcuni degli interpreti simbolo, il tutto corredato da un commento tecnico ma soprattutto da curiosità e aneddoti che al contempo risulteranno particolarmente graditi a chi in quel periodo c’era e riusciranno ad affascinare ed incuriosire le nuove generazioni che hanno sempre ascoltato musica attraverso supporti digitali.

Un percorso guidato tra pop rock, rock progressivo e hard rock attraverso grandi gruppi come, per citarne alcuni, Genesis, Deep Purple, The Doors, Police, King Crimson e, fuori da ogni categoria, Frank Zappa.



