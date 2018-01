Al via il tour 2018 dell’associazione dell’organetto e fisarmonica di Scanzano Jonico

Primo appuntamento musicale del 2018 per l’associazione dell’Organetto e Fisarmonica Metapontina di Scanzano Jonico. Si parte da Rocca Imperiale sabato 27 gennaio prossimo. Appuntamento organizzato anche con la collaborazione dell’autorità religiosa della città calabrese.

“A Rocca Imperiale – sottolinea il Presidente dell’associazione Organetto e Fisarmonica Metapontina, Luigi Di Santo- perché abbiamo apprezzato la disponibilità di don Pasquale a farci tenere dei corsi musicali di Organetto e Fisarmonica concedendoci addirittura una sede. A questo punto abbiamo pensato di far partire proprio da Rocca Imperiale il nostro Tour del 2018”.

L’appuntamento calabrese per i componenti del gruppo musicale prevede una serata molto impegnativa. “Si inizia alle 20,30 – precisa Di Santo – con la presentazione dell’associazione da parte degli organi direttivi, il saluto di don Pasquale, parroco della chiesa Madre Assunzione della Beata Vergine e delle Istituzioni civiche della città. Subito dopo il Maestro Pierangelo Camodeca inizierà con suoi vecchi e nuovi pezzi musicali”.

Lagonegrese di origine, Pierangelo Camodeca è docente di Fisarmonica e Organetto presso l’Accademia Musicale del Vallo di Diano, ha studiato presso il Conservatorio di Musica Tchaikovsky. Nel 2015 ha partecipato al Concorso Internazionale Carlo Agresti presso l’Accademia Musicale del Vallo di Diano, classificandosi al Primo Posto. Nello stesso anno ha seguito la MasterClass in Fisarmonica Moderna e Fisarmonica Classica con Grayson Masefield e la Masterclass con il Prof Antonio Spaccarotella al Val Tidone Summer Camp, Festival del Val Tidone.

Nel 2016 ha seguito Master con Alexander Selivanov in Fisarmonica Classica, Masterclass con Renzo Ruggieri in Fisarmonica Moderna, edizione 2016 del Val Tidone Summer Camp, Masterclass con Antonio Spaccarotella. Nel 2017 ha partecipato alla XII International accordionist’s competition “ASCOLTATE 2017” a Kaunas (Lituania) vincendo il prestigioso Grand PRIX per la sua Categoria, partecipa alla 54esima edizione della competizione internazionale “Internationaler akkordeon-wettbewerb Klinghental” in Germania, Masterclass con Antonio Spaccarotella in Fisarmonica Moderna presso l’Accademia del Ridotto di Stradella. Da anni è apprezzato dal pubblico che ha avuto modo di ascoltarlo. Si occupa con impegno e dedizione della promozione e diffusione dell’organetto e della Fisarmonica nel suo territorio.

“È per me – precisa Pierangelo Camodeca, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – un momento di grande soddisfazione esprimermi musicalmente con l’associazione dell’Organetto e Fisarmonica di Scanzano Jonico. Un’associazione che ho conosciuto alcuni anni fa in occasione di alcuni appuntamenti musicali organizzati in zona. C’è molto feeling tra i componenti e per questo spero di costruire insieme un progetto musicale di valore” Appuntamento tutto gratuito con accessi liberi presso l’auditorium parrocchiale per ascoltare musiche jazz di Camodeca e gli allievi dell’associazione di Scanzano Jonico che si diletteranno in musiche popolare della Lucania."

Oreste Roberto Lanza

