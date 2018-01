‘Mamma non vuole’, il nuovo singolo di Marco Sciarra, tra rap e impegno sociale

SENISE - Sciarra. Una colonna del rap lucano. Con il nuovo singolo “Mamma non vuole” si riaffaccia sulla scena musicale Marco Napoli, rapper e cultore di Freestyle made in Senise.

“Il brano- spiega l’artista a BasilicataNotizie- è un chiarissimo sfottò a tutta questa nuova scena rap o meglio trap, un genere dove tutti parlano di droga e ricchezza, ma nella vita reale non sono quello che scrivono. Certo- sottolinea- non faccio d’ogni erba un fascio, ma la maggior parte di questi scrive falsità solo per accrescere la propria fama. Tutti dicono: “ Io fumo, io ho i soldi” e poi alla fine mamma li bacchetta ”.

Marco Napoli, classe 1995, inizia prestissimo a familiarizzare col rap. A soli undici anni, infatti, si cimenta con le prime rime. “Mi piace molto trattare le tematiche sociali e le cose che accadono tutti i giorni. Ho parlato, infatti, di bullismo, autismo, femminicidio, di strada. Insomma, di tutto quello che vedo e vivo quotidianamente e pertanto, ringrazio i miei collaboratori Rocco De Donato, Marco Cirigliano, Egidio Bellusci, Enzo Mele e Domenico Petrigliano”.

Dopo una miriade di testi, scritti per sfogo personale, Marco vuole farsi conoscere e con l’aiuto del beatmaker Enzo Mele, escono i primi album “The Gold Room”, “Controsenso”, “ Meno uno”. Come nome d’arte sceglie Sciarra, esattamente quel Giacomo Sciarra Colonna che, pare abbia schiaffeggiato papa Bonifacio VIII nell’episodio passato alla storia come lo schiaffo di Anagni.

Nel 2015 è il turno di “ 0973” l’album con cui ribadisce lo strettissimo legame con la terra natia, infatti, “Rotalupo” è il quartiere nel quale è cresciuto.

L’anno seguente invece, con la band “Lupi della Rota”, partecipa al contest “Area Sanremo”, classificandosi tra i settanta finalisti con il brano “La guerra in testa”, mentre, i singoli “Raoul Bova” e “Mamma non vuole” i cui videoclip realizzati dal videomaker Domenico Petrigliano, sono stati pubblicati su “You Tube” di recente. A fine anno inoltre, ha aperto l’esibizione del rapper napoletano Enzo Dong.

Per quanto riguarda il Freestyle, Sciarra, ha freestato in diverse battles organizzate, ma a prevalere nel suo curriculum sono senza dubbio quelle nate là per là, in strada, con sfidanti a sorpresa, o richieste da amici, parenti e perfino da sconosciuti. Ed è proprio grazie al Freestyle che ha scritto anche un prezzo per Tina Cipollari dal titolo “Maria io esco”.

A quando l’appuntamento con le prossime rime? “Quest’anno è in arrivo una mega sorpresa- conclude Marco Sciarra- vi anticipo soltanto che abbiamo in cantiere un progetto simile a “Maria io esco” con un altro simpaticissimo personaggio del mondo dello spettacolo”.



Egidia Bevilacqua



