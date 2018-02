Mudimbi e Lo stato sociale gireranno un videoclip in Basilicata. Vincitori dei Soundies Awards

Creato Domenica, 11 Febbraio 2018 10:44 Ultima modifica il Domenica, 11 Febbraio 2018 10:44 Scritto da Francesco Addolorato Visite: 239

Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” e Mudimbi con “Il mago” sono i vincitori della terza edizione dei Soundies Awards, il premio per i migliori videoclip dei brani in gara al Festival della Canzone Italiana promosso da Casa Sanremo e assegnato quest’anno da una giuria di giornalisti. A Casa Sanremo la consegna dei riconoscimenti assegnati dalla giuria dei giornalisti presieduta da Laura Delli Colli.

Nato da un’idea di Vincenzo Russolillo, presidente Gruppo Eventi, il riconoscimento – consegnato l’altro ieri alle 17.30 all’Ivan Graziani Theatre di Casa Sanremo Vitality’s- consentirà ai vincitori di realizzare un nuovo videoclip in Basilicata entro l’anno, grazie al premio in denaro messo a disposizione dalla Lucana Film Commission.

“Una vita in vacanza” de Lo Stato Sociale è prodotto da Garrincha Dischi - Universal Music, regia di Davide Spina e Matteo Bombarda mentre per le nuove proposte il premio è andato a Mudimbi che a Sanremo ha presentato il brano “Il mago”, Discografica Warner Music - Nufabric records, regia di Alessandro Marconi.

Un premio speciale, già annunciato, è andato a Michele Placido autore per Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la fotografia di Arnaldo Catinari, dei videoclip di Non mi avete fatto niente. A Placido e Catinari la Giuria ha riconosciuto, “con la qualità artistica, l’eccellenza di un taglio d’autore perfettamente al servizio dei temi che la canzone evoca in un racconto di particolare forza visiva”.

I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria di giornalisti, coordinata da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci) composta da Angela Calvini (Avvenire), Emanuela Castellini (Quotidiani del Nord e Radio Rai), Elisabetta Esposito (Gazzetta dello Sport), Antonella Nesi (Adn Kronos), Paolo Sommaruga (Tg1), Federico Vacalebre (Il Mattino), Alessandra Vitali (Repubblica).

Ai vincitori anche un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato

Commenta l'articolo