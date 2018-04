A tu per tu con Diodato. A Matera la nona tappa del suo «Adesso Club Tour»

Cantautore di grande talento, Diodato è un artista molto apprezzato dalla critica, non solo per le sue capacità vocali ma anche per il suo modo di scrivere e creare immagini. Le sue canzoni si sentono quanto si vedono. La sua musica è evocativa e i suoi testi sono strade in grado di condurre a scene ben definite mentre lui, da regista esperto, dirige l’immaginazione di chi l’ascolta. Con il brano AdessoDiodato si è confermato uno dei cantautori più intensi, raffinati e talentuosi del panorama musicale italiano. Il suo ultimo brano Adessoha riscosso un enorme successo conquistando il pubblico quanto la critica. Una delle canzoni più belle e interessanti del Festival, una vera e propria rivelazione di questa ultima edizione 2018. Dopo il successo avuto con la presentazione del brano in coppia con Roy Paci, coinvolgente artista e musicista internazionale, Diodato a Marzo è partito nuovamente in tour per l’Italia e l’Europa. La nona tappa del suo “Adesso Club Tour” sarà il prossimo 14 Aprile al Camera Club Cube di Matera. Altre tappe seguiranno all’estero, Francia Belgio e Olanda.

Da dove nasce la tua grande passione per la musica?

È nata molti anni fa, quando ero un ragazzino e avevo la sensazione che le canzoni che ascoltavo parlassero di me. Lì si è creato un legame stretto con la musica. L’ho lasciata scorrere dentro e tutto è cambiato.

Hai dichiarato che il tuo ultimo album ti rispecchia molto: qual’è al suo interno il brano che senti a te emotivamente più legato e perché?

Sono legato a tutti ovviamente ma devo dire che Cosa siamo diventati(canzone che dà il titolo all’album) è una fotografia di me molto nitida che ogni volta mi riconnette con un magma emotivo interiore.

“Cosa siamo diventati” è un album meno vintage e svela un tuo stile più moderno: ha segnato l’inizio di un nuovo

capitolo della tua vita di artista o è stato solo un esperimento?

È stato sicuramente una svolta importante per me. Ho deciso di cercare di essere il più sincero possibile, di mettermi a fuoco, di scavare. È stato un processo in parte doloroso ma necessario e credo mi abbia reso un po’ più forte e consapevole. In qualche modo mi ha reso più libero, anche musicalmente.

Ghemon in una recente intervista ha considerato la tua voce “unica nel panorama della musica italiana” Daniele Silvestri ha definito il tuo contributo al suo album “contributo d’anima”. Dove ha origine la tua profondità, l’unicità che trapela e che di te cattura?

Non lo so. Io ho semplicemente un approccio emozionale e sono felice che questa cosa venga percepita. Significa che pian piano sono riuscito ad abbattere le barriere che mi isolavano, che non mi permettevano di comunicare col mondo esterno.

Il brano Adesso è diventato un altro tuo grande successo e per tanti rappresenta un vero e proprio manifesto di riscatto dell’autenticità. Per te questo brano cosa rappresenta?

Rappresenta la mia rivoluzione, la volontà di non tornare a commettere gli stessi errori, di vivere il più possibile intensamente, di non sprecare le opportunità che il presente mi offre. Una vita con pochi rimpianti è probabilmente una vita fatta di tanti momenti vissuti appieno. Me lo ripeto spesso nel brano perché non voglio più dimenticarlo.

Conoscevi già Roy Paci? Com’è stato lavorare con lui? Vi siete trovati subito a vostro agio insieme?

Certo! Ci conosciamo da un po’ di anni. È un amico e un grande musicista. Abbiamo già suonato molte volte insieme e collaborato in studio. È stato in grado di capire esattamente di cosa avesse bisogno il brano, mettendo sempre prima la musica. Nel video della canzone Adesso i protagonisti cenano insieme senza postare la foto di quel che mangiano su Instagram. Guardano il panorama fumando una sigaretta anziché fare un video o scattare una foto. Parlano, ridono, corrono, litigano, guardandosi negli occhi e non con delle note vocali o attraverso uno stato su Facebook. Vivono. Riprendendo la tua espressione “Dici che torneremo a guardare il cielo”: Diodato si ferma mai a guardare il cielo? Qual’è il miraggio che non ti stanchi mai di inseguire?. La prima frase è nata proprio da uno sguardo al cielo e devo dire che ultimamente lo guardo spesso. Non voglio più inseguire miraggi, voglio una vita piena delle cose che ho saputo riconoscere, in cui credo e che amo.

Progetti per il futuro?

Continuare a fare concerti, a condividere e contemporaneamente scrivere, andare in studio e vivere tutto per davvero.

Grazie per il tempo che ci hai dedicato e per aver condiviso con noi e i nostri lettori la presentazione della tua prossima tappa nella nostra Matera ma anche qualcosa di te

