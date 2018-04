A Teana lo spettacolo di Angela Ciaburri

Serata di grande interesse quella che si è svolta a Teana nell'ambito del progetto “Anime Contadine” organizzata dal comune di Teana e finanziata dal GAL La Cittadella del Sapere. In due spettacoli che si sono tenuti alle ore 18.30 e alle ore 20.30, Angela Ciaburri, attrice classe ‘88, nativa di Salerno, ma con origini Lucane, per la precisione di Fardella, ha intrattenuto il pubblico presente nella Sala Multimediale “Marino di Teana” in uno spettacolo musicale di notevole interesse nel suo genere. Molto attiva in campo teatrale, Angela Ciaburri l’abbiamo ammirata nella serie tv di “Gomorra”, ci ha stupiti nei panni di Donna Carmela; per la prima volta nel suo percorso artistico, presenta al pubblico un lavoro tutto suo. Come un diario di bordo aiuta l’esploratore ad appuntare le varie fasi delle proprie imprese; “Dormire, forse Sognare” è il racconto schietto ma entusiasta, incompleto e, a tratti, incoerente, di pensieri, segreti, dolori e gioie, di una giovane artista in cerca del suo posto nel mondo. Mettendo all'angolo la forma e privilegiando il contenuto, riflettendo sul “cosa”, piuttosto che sul “come”; in questo recital si farà “il punto”, attingendo anche ai versi di alcuni fra i più grandi autori contemporanei. Creano un efficace controcanto alla narrazione gli interventi musicali di Francesco Poeti (chitarra) e Federica Carmen Santoro (voce), con le loro rielaborazioni di brani cari alla tradizione jazz. Il loro approccio è libero, guidato dalla semplicità delle parole che si muovono attraverso, ma soprattutto, ispirano, questi racconti di vita vissuta. Una serata che ha efficacemente coniugato cultura, musica e convivialità ad altissimo livello in un piccolo ma grazioso comune come Teana, con un’Amministrazione comunale molto attenta nel valorizzare questo tipo di iniziative.

Claudio Sole

