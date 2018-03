Una passione per il teatro, che diventa realtà. A tu per tu con Mariella Rotondaro

Ventuno anni, calabrese doc, per la precisione di Mormanno in provincia di Cosenza. Tanti sacrifici ed una carriera da sicura protagonista. Stiamo parlando di Mariella Rotondaro. Giovane e carina attrice di teatro. Le sue doti sono state segnalate alla nostra Redazione, ed allora, immediatamente non ci siamo fatti sfuggire l’occasione di scambiare con lei quattro chiacchiere al telefono, essendo impegnata con gli studi a Roma.

Mariella come è nata questa tua passione per il teatro?. A che età hai iniziato?.

Quando ero piccolina amavo cantare, facevo i concertini in casa, poi un giorno un mio caro e fedele amico mi ha proposto uno spettacolo, Pinocchio, aveva scritto il testo e mi aveva ingaggiato per il ruolo della “fatina”. Ho accettato!. Avevamo 8 anni, da soli abbiamo creato la scenografia, con alcuni disegni che ancora conservo cari nella mia scatola dei ricordi! Il pubblico era formato dai nostri genitori e il prezzo del

biglietto era giusto il gusto di comprarci la coca cola appena finito lo spettacolo, fu un grande successo. Da lì il mio cuore si è catapultato in una realtà del mio paese. “La Compagnia del Cucco”, una compagnia amatoriale che mi ha dato la possibilità di lavorare sodo per la realizzazione di uno spettacolo da portare anche in tournée. Molti sono stati i ruoli che ho interpretato, intanto frequentavo il liceo scientifico è sempre di più insieme a 3 miei amici sentivo la vocazione verso quest’arte misteriosa che mi affascinava sempre più!. Intanto frequentavo un corso di teatro a Cosenza organizzato da Scena Verticale, compagnia professionale che mi ha seguita per un anno. Nel corso degli anni ho maturato allora l’idea di proseguire gli studi teatrali e di trasferirmi a Roma, insieme ai fedeli 3 amici, ho frequentato l’Accademia D’arte Drammatica Teatro senza tempo di Roma, facendo spettacoli di vario genere nei vari teatri della città, lavorando con gente qualificata, partecipando a stage e corsi anche fuori Roma. Attualmente studio all’Accademia Internazionale di Teatro dove ho conseguito la Laurea in recitazione. Continuo a fare spettacoli in giro, intanto voglio dedicarmi allo studio con passione e dedizione come ho sempre fatto.

Progetti immediati e futuri?

Parlare di progetti oggi è molto impegnativo, in me c’è una forte voglia di fare, ora come ora farò sicuramente in estate spettacoli già in preparazione, studierò ancora, sempre più, per riuscire a migliorare ciò che sento debole in me... L’idea futura è di creare insieme ai miei colleghi una compagnia teatrale a livello professionale e rendere questo mestiere nella mia vita, priorità, un mestiere con cui “si può campare”. Perché attualmente vivo di questo. Mi fa stare bene stare su quelle tavole, mi fa stare bene l’odore della polvere delle poltrone, mi fa stare bene il pavimento della sala prove. Voglio trasmettere emozioni. Adesso è questo il mio compito. Vorrei fare esperienze anche all’estero, lavorare per un periodo li... sperimentare altre modalità.

Il tuo sogno nel cassetto?..cosa ti auguri per il futuro?.

Sogno nel cassetto: Emozionare. Come ho già detto ambisco a questo. Dare alle persone, al pubblico che verrà a vedere spero i miei spettacoli ciò che manca, in maniera sana e professionale. Inoltre ho conseguito anche un Diploma di primo livello come operatore teatrale. Utilizzare anche quello per creare dei laboratori e far avvicinare più gente possibile al teatro, portare nel mio piccolo paese idee nuove anche vivendo lontano, come ho già fatto negli anni.

Claudio Sole

