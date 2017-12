A Terranova del Pollino «Disegna il tuo Natale» momento di comunità con i bambini del paese

Creato Martedì, 26 Dicembre 2017 11:42

Si chiama PollinoLandia, l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Terranova di Pollino, in collaborazione con l’associazione PollinoLandia, il Parco Nazionale del Pollino, la locale Pro Loco e il patrocinio della Regione Basilicata. Programma ricco di momenti. Si inizia domani mercoledì 27 dicembre alle ore 15,00. Presso la sala consiliare dell’Ente comunale per il concorso “Disegna il Tuo Natale”, dove è prevista l’iscrizione con apertura dei laboratori creativi dedicati ai bambini dal primo anno di scuola dell’infanzia al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Alle 16,00 apertura con iscrizioni al concorso “Gara di Maglia ai Ferri”. Alle 18,00 in programma lo spettacolo organizzato dai bambini dell’associazione PollinoLandia, “Incantesimo di Natale”. Poi in successione di tempo grande sfilata di modelli di abbigliamento creati dai bambini nei laboratori, “Piccoli Stilisti Crescono”. Spettacolo comico tutto da vedere dal titolo “Gran Vandaval in Vandaval Show. Al termine della serata Premiazione dei disegni e lavoretti eseguite per il Progetto “Natale Pro Loco” con l’istituto comprensivo “Nicola Sole” di Senise presso l’istituto scolastico di Terranova del Pollino. L’amministrazione comunale offrirà un rinfresco a base di panettoni e spumante per salutare il santo Natale 2017.” Un’iniziativa- fanno sapere i promotori dell’appuntamento natalizio – per ricercare tra le generazioni future, i bambini principalmente, le loro emozioni in questo tempo di Natale e soprattutto per sollecitare il desiderio continuo di fare rete, di sentirsi comunità soprattutto nei momenti di eventi religiosi”.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo