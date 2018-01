A Lauria con il CIF, 26esima serata della solidarietà

Sarà Isabel Russinova, vero nome Maria Isabella Cociani, attrice, conduttrice televisiva, ex modella e cantante italiana la protagonista della 26 esima edizione della serata della solidarietà organizzata, dalla sezione provinciale lucana del Centro Femminile italiano. Venerdì 5 gennaio prossimo, alle ore 20,00 a Lauria, all’Happy Moments Resort Hotel, in contrada Mosella va in scena “Teatro … in scena diritti umani e solidarietà”. «Umanesimo nella società e nella cultura del nostro tempo – ha sottolineato Antonella Viceconti- Presidente del CIF Lucano- con iniziative, come questa, che vogliono esprimere un impegno culturale, politico e civile orientato alla costruzione di rapporti di promozione umana, di giustizia, di pace e di solidarietà». Il premio Cif all’impegno sociale, vedrà momenti momenti di animazione, tombolata e cena finale. Saranno presenti le attrici Egidia Bruno, Lucana di nascita, bolognese per studi. Laurea D.A.M.S. e diploma alla Scuola di Teatro Galante Garrone, Eva Immediato, nata a Lagonegro, Antonella Iallorenzi, di Satriano di Lucania e Maria Pia Papaleo di Lauria. L’evento vedrà la presenza di Pietro Sarubbi regista milanese con studi Regia e Comunicazione all’Università popolare dello spettacolo di Napoli e corso di Regia presso la Civica scuola d’Arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Alcuni lo ricorderanno nei panni di Barabba in “The Passion of Christ” di Mel Gibson. Un appuntamento di valore che sembra rispondere al pensiero nobile di un atleta bahamense Debbie Ferguson che diceva: “Non dobbiamo limitarci a conservare gelosamente quello che oggi possediamo, ma abbiamo il dovere di aiutare gli altri a ottenere quello che spetta loro”.

Oreste Roberto Lanza

