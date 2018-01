A Pomarico in occasione del carnevale va in scena La Canzone di Zeza

Creato Giovedì, 25 Gennaio 2018 16:48

Anche quest’anno “La Canzone di Zeza” ritorna in grande stile amplificando l’immenso valore donato dalla Proloco alla storia, alla cultura e alla tradizione del Carnevale. A ritmo di quadriglia, celebre danza popolare dalle origini francesi, la Proloco riporta sulle scene la licenziosa Zeza, l'insicuro Pulcinella, l'innamorata Vincenzella e il superbo Don Nicola pronti per farvi trascorrere un pomeriggio di puro divertimento attraverso un percorso itinerante a più tappe per le vie del paese, con stand gastronomici e musica del gruppo folk Tuppettupp per tutte le età. Grande novità di quest’anno la presenza della celebre “Zeza di Capriglia Irpina”, un gruppo di circa 50 figuranti provenienti dalla provincia di Avellino, che fonderà la sua secolare tradizione carnevalesca alla nostra. Pertanto, la Proloco è lieta di invitarvi a Pomarico domenica 28 gennaio alle ore 15.00 presso il quartiere Serre (via Iozzino c/o Centro Commerciale) per godere assieme della spensieratezza e dell’allegria del periodo più goliardico dell’anno.

