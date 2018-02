San Severino Lucano e il Pollino a Casa Sanremo per promuovere enogastronomia e territorio

Creato Lunedì, 05 Febbraio 2018 10:52

Il sindaco di San Severino Lucano, Franco Fiore, a Casa Sanremo per presentare e promuovere le bellezze e le peculiarità dei comuni di San Severino Lucano e del Parco Nazionale del Pollino.

In concomitanza con il Festival delle canzone italiana, anche quest’anno, ogni giorno Casa Sanremo dedica ai territori italiani uno spazio di promozione turistico, culturale ed enogastronomico.

Giovedì 8 febbraio toccherà al Pollino e a San Severino Lucano.

Un momento firmato da Chef provenienti dai territori italiani, per raccontare attraverso la presentazione di ricette e tipicità, i punti di forza di un prodotto, di un territorio, la sua cultura e la tradizione.

Viaggi enogastronomici attraverso il racconto di ricette e sue metodologie di esecuzione, un simposio di gusti, profumi e sapori per affascinare il pubblico suggerendogli itinerari turistici per le future vacanze.

Ogni giorno “L’Italia in vetrina. Viva Sanremo”, il talk condotto da Cataldo Calabretta e Roberta Morise con ospiti e interviste che racconteranno le serate del Festival e le attività della Casa e con Fofò Ferriere che affiancherà gli chef in un viaggio di sapori, sparsi per l’Italia.

Il sindaco Fiore, l’assessore alla cultura Nicola Gallicchio, il presidente della Pro Loco e il consigliere comunale di San Severino Lucano Rosario La Sala e Giacomo Chiarelli e il cuoco Paolo Infantino di Tricarico, presenteranno bellezze e tipicità, gusto e prelibatezze dei paesi arroccati sul Pollino.

A Casa Sanremo dice Fiore “Vogliamo far conoscere le nostre peculiarità e quelle dei paesi del Parco del Pollino, sia a livello nazionale che internazionale. Abbiamo delle bellezze naturalistiche che sono altamente significative, tante biodiversità sia nel mondo vegetale che in quello animale, oltre a tante tipicità nel mondo agricolo che caratterizzano il territorio, abbiamo, poi, percorsi naturalistici ma anche religiosi e culturali offriamo la possibilità di praticare tante attività sportive outdoor che permettono un contatto diretto con la natura, tutto va fatto conoscere perché nostro obiettivo è incrementare il turismo. Quale occasione meglio di questa offerta da Casa Sanremo”.



Commenta l'articolo