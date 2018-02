Al via ‘La Foresta che cammina’, il Carnevale di Satriano edizione 2018

SATRIANO – Inizia domani 8 Febbraio il tradizionale Carnevale di Satriano di Lucania. Il programma prevede la mattina un laboratorio di costruzione della maschera del Rumita rivolto agli studenti dell'istituto comprensivo e agli ospiti del programma Erasmus +. Nel pomeriggio un'invasione pacifica di circa 400 bambini vestiti da natura invaderà le strade del paese per terminare in piazza Abbamonte. L'evento dedicato ai bambini è organizzato in collaborazione con l'istituto comprensivo di Satriano di Lucania.

Venerdì 9 ci sarà l'apertura ufficiale con una festa in maschera di gruppi a tema e il Dj set di Max Wall dei Basiliski roots a partire dalle 19:00 nel parcheggio coperto di piazza Satrianesi nel Mondo.

Si entra nel vivo della festa sabato 10 Febbraio con il corteo nuziale del Matrimonio con lo scambio dei ruoli (i maschi fanno le femmine e viceversa), la sfilata delle maschere tradizionali dell’Orso, della Quaresima e dei carri ecologici non motorizzati.

Domenica 11 Febbraio è il giorno del Rumita. Dalle prime luci dell’alba alcuni uomini albero, spontaneamente, usciranno dal bosco coperti di edera e andranno di casa in casa a lasciare un buon auspicio in cambio di un dono. Nel pomeriggio è previsto l’appuntamento imperdibile con la Foresta che cammina che, partendo dal Bosco Spera, colorerà di verde le strade del paese.

La maschera tipica è denominata Rumita (da “eremita”) ed è un uomo completamente ricoperto di edera, tanto da essere irriconoscibile, che tiene tra le mani un bastone con all’apice un ramo di pungitopo.

L’ultima domenica prima del Martedì grasso, quest’anno l'11 Febbraio, i Rumita escono dal bosco e girano tra le strade del paese bussando alle porte delle case: portano un buon auspicio per la primavera che sta arrivando e in cambio ricevono doni. Dal 2014 l’associazione Al Parco insieme ai giovani satrianesi, prendendo spunto dalla cine-installazione “Alberi” di Michelangelo Frammartino proiettata al MoMA di New York, ha caricato di nuovi significati la maschera e organizza una Foresta che cammina composta da 131 alberi vaganti, simbolicamente uno per ogni paese della Basilicata. Chiunque può prendere parte all’invasione verde, diventare uomo albero per un giorno e farsi portavoce del messaggio ecologista di cui il Rumita è diventato ambasciatore: ristabilire un rapporto antico con la Terra.

Il Carnevale di Satriano è un evento green: verranno boicottate le stoviglie monouso con bicchieri riutilizzabili anche nei bar interessati dalle sfilate nei giorni dell’evento, verrà utilizzata carta a marchio FSC per la poca stampa del materiale promozionale, verranno scelti prodotti di stagione a filiera corta e chilometro zero, saranno piantati alberi per compensare le emissioni di CO2 causate dall’organizzazione, verrà prestata massima attenzione alla raccolta differenziata.

Il Carnevale di Satriano è stato inserito come buona pratica nel modello di sostenibilità degli eventi di Aarhus, capitale europea della cultura 2017. Tra maggio e giugno dello scorso anno infatti il Rumita di Satriano ha attraversato in bici elettrica tutta l'Europa per rappresentare Matera 2019 al festival della sostenibilità di Samso, in Danimarca.

Per info sulle strutture ricettive, sull’area camper, sui ristoranti che proporranno menù con i piatti tipici tradizionali del Carnevale, sull’ospitalità gratuita prevista per i figuranti, sui mercatini dei prodotti lucani, scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattare i numeri di telefono 3295320026 – 3277722142 - 3286991733. Per aggiornamenti seguire il sito www.alparcolucano.it/carnevale-di-satriano-di-lucania oppure la pagina FB Carnevale di Satriano. In caso di maltempo le sfilate non vengono rimandate, concerti e stand gastronomici vengono spostati nel parcheggio coperto di Piazza Satrianesi nel Mondo.

