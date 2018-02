Anche Teana a “M’illumino di meno”. Spegnere le luci per accendere il futuro

Alla tredicesima edizione di “M’illumino di meno” aderisce anche il Comune di Teana, piccolo centro in provincia di Potenza. Dopo i Comuni di Senise, Roccanova, Guardia Perticara, Sant’Arcangelo e Castronuovo Sant’Andrea, la comunità teanese parteciperà compatta alla significativa iniziativa promossa per venerdì 23 febbraio con inizio alle 17.00 in piazza per una passeggiata verso la villa comunale dove verranno spente le luci dell’opera di Marino di Teana. Poi tutti nella Sala multimediale a fare merenda a lume di candela. Il fine quello di dare un buon esempio di educazione al risparmio energetico.

Una iniziativa di carattere nazionale da ben 13 anni è sponsorizzato da Caterpillar e Radio2 con lo scopo di dare forza alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi. “Perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo”. Dal 2005, ogni anno, una trasmissione di Radio2, Caterpillar, chiede ai suoi ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono proprio indispensabili alle 18 di un pomeriggio di febbraio. Quest’anno sarà venerdì 23. L’occasione è anche quella di Festeggiare il compleanno del Protocollo di Kyoto, il tentativo dell’umanità di salvare la Terra dalla distruzione indotta dai cambiamenti climatici. Spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell’umanità.

È previsto lo spegnimento delle luci nelle piazze italiane, nei monumenti, come la Torre di Pisa, il Colosseo, l’Arena di Verona, il Quirinale, il Senato e la Camera.

“É un’iniziativa simbolica –sottolinea il Sindaco Di Teana, Vincenzo Fiorenza- spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell'umanità, educare i ragazzi delle scuole all'efficienza energetica. È un appuntamento degli stili di vita sostenibili, quelli che fanno bene senza consumare il pianeta”.

A ben ricordare c’è mancato poco che diventassero legge dello Stato, due proposte presentate alla Camera e al Senato dove si chiedeva della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

