Tournée toscana per “Esili” del Balletto Lucano. Firenze e Prato le tappe dello spettacolo

Creato Martedì, 27 Febbraio 2018 12:09

Il 2 marzo prossimo, ore 21.00, al Teatro delle Arti di Lastra Signa, Comune di Firenze va in scena “Esili”. È il titolo dello spettacolo del Balletto Lucano in scena con le coreografie di Loredana Calabrese e la partecipazione di Antonio Polito, Luana Filardi, Alexandr Vacca, Pasquale De Giacomo, Lucia Bruno, Andrea Modarelli e Agnese Trippa. Lo spettacolo si tiene nell’ambito della rassegna Resi-Dance a cura della Compagnia Simona Bucci.

Di altissima cultura della danza, il centro Balletto Lucano, è nato dall’esigenza di portare un valore artistico nel Sud d’Italia, in generale e in modo particolare in Basilicata. Diretto dalla coreografa lucana Loredana Calabrese che ha voluto fortemente questo progetto, con l’intento di dare nuove possibilità ai giovani che vogliono intraprendere la carriera di danzatori e mettere così fine ad un esodo che molte volte diventa dispendioso e poco produttivo. Un progetto, nato qualche anno fa nella valle del Sinni, a Senise, dove il Centro ha la propria sede centrale, per coreografi e danzatori professionisti provenienti da tutto il mondo con il fine di affrontare il tema delle residenze che trae ispirazione dall‘esilio in Lucania di Carlo Levi. Esili o Esìli ispirato all’opera “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi che, esiliato in Lucania, ha raccontato la sua verità su una terra che vive tutt’ora, in silenzio, la leggerezza delle sue epoche storiche.

Il duplice significato della parola stessa che pare voler essere una celebrazione dell’isolamento che trae forza dalla leggerezza mentale. Dal vagare indefinito dell’esule alla festosa danza popolare, dagli oscuri riti delle “maciare” a quello inesorabile del matrimonio, tutto diventa una forza creativa capace di superare qualsiasi limite. La replica il giorno dopo. Sabato 3 marzo al The Loom-Movement Factory di Prato. Sipario alle 21.00.

Oreste Roberto Lanza

