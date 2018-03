Al via le attività del Matera Cultural&Creative Forum

Creato Venerdì, 02 Marzo 2018 12:56

Nella mattinata di domani, sabato 3 Marzo 2018, ore 10.00, presso la struttura Le Monacelle – Matera, avranno inizio le attività del Matera Cultural&Creative Forum, con un evento sul tema del “Ruolo del coach di comunità per lo sviluppo della cultura d’impresa”.

La manifestazione, sostenuta dall’Ufficio Sistemi culturali e turistici – Cooperazione internazionale – Regione Basilicata e promossa da IKAM Centro Studi & Ricerche, si terrà annualmente nella città dei Sassi, con la proposizione, nei prossimi mesi, di talks con speakers locali, nazionali ed internazionali; master class e lectures; workshops presieduti da facilitatori e laboratori di studio e di applicazioni; dibattiti ed interviste con professionisti della cultura e della creatività, artisti, autori, startuppers, imprenditori, policy-makers ed esperti; exhibitions e street artists initiatives, mostre, spettacoli, eventi di diversa matrice artistico-culturale.

“Si tratta di una proposta a valenza scientifica, culturale e di divulgazione; attraverso una innovativa piattaforma multidisciplinare di ispirazione, di elaborazione, di comprensione si procederà – ha dichiarato Patrizia Minardi, Dirigente Ufficio Sistemi culturali e turistici Cooperazione internazionale della Regione Basilicata, che ha sostenuto la proposta - alla condivisione delle conoscenze e degli strumenti per tradurre “in azione” le risorse culturali e la creatività, generando valore socio-economico e nuova occupazione locale”.

Le attività vedranno il coinvolgimento, a vario titolo, di rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria, dei diversi settori accademico-scientifici e del tessuto sociale. In questo senso, l’attività di coach di comunità ben si inserisce all’interno del quadro complessivo di finalità che si intende promuovere, nella misura in cui questa nuova figura si pone l’obiettivo di mettere a sistema, all’interno di contesti organizzati, elementi creativi e generatori di opportunità di crescita economica. Nel pomeriggio, alle ore 18, i lavori proseguiranno con una tavola rotonda sul tema “L’identità culturale di Matera e il coaching di comunità” con la partecipazione di relatori delle istituzioni, dell’Università degli Studi della Basilicata - Contamination Lab, Centro studi Ikam, Comunità di Pratica, Geico.

Commenta l'articolo