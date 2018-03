L’8 marzo a Lauria con il C.I.F.

“Abitare il nostro tempo nella complessità dell’oggi con i valori di sempre”. Questo il titolo dato dal C.I.F, Centro Italiano Femminile, di Lauria per ricordare l’8marzo. Giornata internazionale della donna con le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo. Incontro programmato presso la casa canonica di Lauria Superiore in piazza San Nicola.“Riflessioni a più voci- sottolinea Antonella Viceconti, Presidente provinciale del CI.F. lucano - con le associazioni del nostro territorio: vivere insieme il tempo, costruire percorsi comuni per affrontare questioni e complessità della società d'oggi”. I dati confermano una presenza femminile in Lucania, autorevole e forte impegnata nel sociale per dirimere conflitti e migliorare il senso alto del buon vivere civile.“Oggi abbiamo un CIF operante nella realtà territoriale – precisa Antonella Viceconti- attraverso la forza e il genio femminile, strettamente connesso alla società e alla politica italiana, ma in una realtà ben diversa da quella degli inizi; circondati da una crescente frammentazione, il vuoto sociale, politico, esistenziale, il vuoto culturale, di ideali, delle relazioni umane”. Accogliere, Proteggere, Promuovere e Integrare pare essere il vessillo del percorso del C.I.F a livello nazionale, in particolare in ogni angolo della Lucania. “Si parte dalla famiglia- continua il Presidente provinciale del CIF, Viceconti – essa è il pilastro fondamentale della società. Più forte è la famiglia, più forte è il Paese. È necessario un sistema fiscale più equo, un welfare efficiente, con i servizi di supporto alle madri e i nuclei familiari. Oggi abbiamo ancora troppe disuguaglianze sociali ed economiche; la finanza decide il percorso dell'Economia Mondiale” Ancora oggi, si parla di violenze alle donne. “Il fenomeno della violenza di genere – aggiunge Antonella Viceconti - la maternità surrogata, la teoria Gender, la disparità salariale tra uomini e donne, sono questioni aperte che ci devono interpellare quotidianamente sul nostro agire di donne credenti e cittadine”.Presenti all’incontro il parroco di Lauria, Monsignor Iacovino, Rita Gagliettadel movimento “Se non Ora quando”,Gianna Pierro, Presidente Pro Loco, Antonia Esposito, Presidente Tangram e Ginetta Scaldaferri, Presidente UNIO. Concluderà i Lavori Antonella Viceconti Presidente provinciale del C.I.F e presidente del Consiglio comunale di Lauria.Inizio previsto alle 18,45.

