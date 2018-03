Luca Sardella a Castelluccio Inferiore, la gastronomia della valle del Mercure

Il foggiano Luca Sardella, conduttore televisivo, paroliere e agronomo italiano sarà a Castelluccio Inferiore il 22 e 23 marzo prossimo. Dopo la trasmissione su Rai 2 “Mezzogiorno in Famiglia” del 18 e 19 novembre scorso, Castelluccio Inferiore torna a far parlare di sé sulle reti televisive nazionali. Questa volta lo fa su Rete 4 con la trasmissione “Parola di Pollice Verde” condotta da Luca Sardella. Antichi sapori di questo borgo lucano immerso nella valle del Mercure ma anche storia con i tanti tesori storico-artistici di questo luogo.

Un'amministrazione comunale che ancora una volta cerca promozione ma soprattutto attenzione per la propria comunità. “Anche questa iniziativa- precisa subito il Sindaco di Castelluccio Inferiore, Francesco Paolo Campanella- nasce da un percorso composto fondamentalmente da tre punti di forza. Il primo, il territorio da dove vogliamo ripartire, creando spunti di sviluppo. Il secondo creare l’occasione per riportare alla luce le nostre tradizioni e le nostre produzioni storiche dei nostri luoghi è terzo valorizzare al massimo il patrimonio culturale storico di questo nostro territorio”.

Prima volta di Sardella in Lucania, in particolare nella valle del Mercure e quindi a Castelluccio Inferiore. “È stata una mia personale idea – sottolinea Francesco Paolo Campanella – quello di contattare Sardella visto che il suo programma si occupa di ambiente, di tipicità, di passioni tanto da chiedergli di essere un nostro sponsor per conoscere il nostro territorio le nostre genti e farlo conoscere ad altri. Infatti il programma da lui stilato prevede la visita ad aziende nostre locali fatte da giovani che hanno deciso di restare nel nostro paese. Ci sarà anche la visita ad un’azienda gestita da un giovane imprenditore agricolo che alleva una capra in estinzione tipicamente lucana la cosiddetta capra rustica. Ci saranno visite a diverse aziende di trasformazione di salumi e formaggi del posto”.

Le riprese televisive saranno effettuate giovedì 22 e venerdì 23 marzo in concomitanza con la giornata della “Festa del Picciddet” che si concluderà sabato 24 marzo. “Un programma – conclude il Sindaco Campanella- che inizia con un percorso scolastico e si conclude il 24 marzo mattina con un convegno dove parteciperà il Presidente del Parco del Pollino, il GAL, il Presidente nazionale della Federazione dei Cuochi, e molte altre associazioni non meno importanti del nostro territorio. Importante la presentazione del Logo del “Picciddet” castelluccese”

Oreste Roberto Lanza

