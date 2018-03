Il sud della Basilicata sul canale Alice TV

Creato Martedì, 13 Marzo 2018 20:05

CHIAROMONTE - Alice nelle meraviglie del Pollino. Dal 19 al 22 marzo, le telecamere del celebre network interamente votato all’arte culinaria, zummeranno sulla Basilicata, per scoprire prelibate eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, condite da tradizioni, innovazioni e cultura popolare. Diretto e condotto dallo chef genovese Mattia Poggi, in tandem con Erika Marinelli, il format. “La gola ed il gusto” esordirà mettendo in vetrina la miriade di bellezze ed eccellenze prodotte nel territorio del Parco Nazionale del Pollino in particolare Alto Sinni e Val Sarmento. E così, da Chiaromonte a San Giorgio Lucano, passando per Senise e San Paolo Albanese, sfileranno le aziende “Lucanella”, “600 grotte” agriturismo “Costa Casale”, macelleria De Salvo, azienda agricola Tosa, Cuccaro olio biologico, masseria agricola Buongiorno e azienda agricola Castelluccio. Il programma andrà quindi in onda su Alice TV, digitale terrestre canale 221, in palinsesto da lunedì fino a sabato.

Egidia Bevilacqua

