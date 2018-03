Ritorna La Corrida, il policorese Francesco De Lorenzo nel casting delle selezioni

Creato Mercoledì, 14 Marzo 2018 16:34

Un giovane Lucano ai casting de “La Corrida”. Si tratta del policorese Francesco De Lorenzo con la sua magica Zampogna. Le selezioni si svolgeranno a Roma il prossimo 15 marzo intorno alle 12.30. Torna nel 2018 il famoso programma inventato da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni, in onda in radio dal 1968 al 1979 e, successivamente, in televisione dal 1986 al 2011. Sono ancora voci, ma la data dell’inizio della trasmissione pare già stabilita. Appena dopo le festività pasquali.

Sarà proprio Carlo Conti, orfano del Festival di Sanremo, a riproporre il noto varietà portandolo per la prima volta su Rai1. Su Canale5 a condurlo per tanti anni al sabato sera era stato Gerry Scotti, per poi dare in eredità l'ultima edizione - dal successo appannato - a Flavio Insinna (nel 2011). Ora l'ironia della sorte vuole che a ereditare la Corrida sia proprio l'ex conduttore dei Raccomandati, people show che ne richiamava lo spirito.

Francesco De Lorenzo è stato presentato al casting da Luigi Di Santo Presidente dell’Associazione Organetto e Fisarmonica Metapontina che da anni ne apprezza le grandi doti e qualità musicali per suonare l’antico strumento musicale in uso ancora oggi nell'Italia centrale e meridionale. “Francesco De Lorenzo – ha sottolineato il Presidente Di Santo- è un ragazzo che seguiamo da tempo con la nostra associazione. Credo che si farà valere nelle selezioni. Poi chi sa, la fortuna potrebbe portarlo a partecipare alla gara vera e propria”.



Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Commenta l'articolo