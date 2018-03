Il papà, un punto di riferimento? Convegno di Alba Lucana a Matera e Potenza

“Di padre in figlio” è il titolo del convegno organizzato dall’ Associazione Alba Lucana e il CUG, Comitato Unico di Garanzia, dell'Università di Basilicata, in occasione della festa del papà. La “letteratura” in materia si è occupata del ruolo della madre, che si prende cura del proprio piccolo, sia fisicamente che psicologicamente, gli operatori del materno-infantile poco o niente si sono preoccupati delle suggestioni, dell’emotività e dei disagi vissuti dall’uomo che va incontro al diventare padre. Il convegno vuole rispondere alla domanda: ma che posto occupa il padre?

La sua figura assume una posizione rilevante da subito, e in che modo la sua presenza è importante fin dai primi mesi di vita del neonato e della neo mamma. In collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Potenza, l’associazione l'Arcolaio di Matera, il consultorio Diocesano di Potenza e la S.I.P.S.I., Società Italiana Psicologi e Psichiatri, l'evento si svolge in due giornate. Dopo quella di oggi tenutasi a Matera presso l'Università di Basilicata, domani sabato 17 marzo dalle ore 16.30 alle 19.30, si terrà a Potenza presso l'Aula Magna dell'Università di Basilicata, in via Nazzario Sauro. Nella città dei Sassi è stato approfondito il tema del paterno da un punto di vista psicologico con gli interventi degli psicoterapeuti Pietro Alessandro Caforio e Carmen Greco, che ha parlato della complessa eredità emotiva tra padre e figlio e dell'importanza dell'esserci.

Nella seconda giornata, interverranno il Magistrato in servizio presso il tribunale dei Minorenni di Potenza, Arturo Pavese, il legale, Sebastiano Flora e le mediatrici familiari, Celeste Defina e Luciana Marchese, per affrontare il complesso tema delle separazioni coniugali conflittuali con uno sguardo particolare alla condizione dei padri. Ospite d'eccezione, il fotografo Graziano Panfili, vincitore di numerosi premi internazionali, che porterà la sua esperienza di padre separato, attraverso il suo lavoro fotografico dal titolo “Di padre in figlio” da cui il nome del convegno. Interverrà, inoltre, Marilia Bellaterra, psicoterapeuta e docente dell'Accademia di Psicoterapia Familiare di Roma e nuova sede di Bari, che affronterà la spinosa questione dell'essere padre oggi, alla luce degli studi e dell'esperienza clinica di uno dei più importanti pionieri della terapia familiare in Italia, Maurizio Andolfi.



Oreste Roberto Lanza

