Giornata della legalità a Martina Franca in ricordo di Claudio Pezzuto. Incontro con Tania Pisani

Creato Domenica, 18 Marzo 2018 11:23

Mercoledì 21 marzo prossimo, alle ore 10.00, presso l’istituto comprensivo G. Marconi, di Martina Franca, in provincia di Taranto, in collaborazione con la testata giornalistica lucana, basilicatanotizie.net, nell’ambito della giornata in memoria delle vittime della mafia – la legalità raccontata ai ragazzi, verrà presentato il libro di Mario Lamboglia “Quell’ultimo sguardo – Claudio Pezzuto un eroe moderno”.

Era il 29 agosto 1985 a Chiaromonte in provincia di Potenza l’incontro decisivo tra Tania Pisani e quello che diventerà l’amore della sua vita, il carabiniere Claudio Pezzuto. pugliese, di Surbo, 22 anni, all’epoca appena compiuti. Un amore vivo, forte, inossidabile ancora oggi che brutali carnefici lo hanno allontanato dai suoi affetti più cari. Mercoledì 12 febbraio 1992, era appena iniziato il telegiornale, dalle finestre dei primi piani delle case della piazza di Faiano di Pontecagnano si ascoltavano i servizi giornalistici. Nella piazza irrompe un fuoristrada Nissan targato Salerno. I Militari Claudio Pezzuto e il siciliano Fortunato Arena, vedono il Patrol, decidono di scendere dalla Fiat Uno di ordinanza per effettuare i dovuti controlli. Ultimi momenti di quiete prima della tempesta di fuoco. L’ultimo a morire è proprio Claudio Pezzuto. ben 23 i colpi esplosi in sessanta secondi. Cosi raccontò al processo il medico legale, Giuliano Alfinito. Un vero Inferno di fuoco incrociato.

Dopo 153 giorni di latitanza i due sicari- camorristi Carmine D’Alessio e Carmine De Feo ( fratello del boss della zona) vengono trovati e arrestati a Calvanico, piccolo paese della Valle dell’Irno in provincia di Salerno. Successivamente condannati all’ergastolo. Presidente della Repubblica di allora, Francesco Cossiga, Ministro degli Interni, il democristiano Vincenzo Scotti nel governo Andreotti. Un atto doloroso fatto di illegalità ben raccontato dal giornalista lucano, Mario Lamboglia che con grande capacita, acutezza e abilita giornalista ha ben saputo raccogliere la grande testimonianza di questa donna lucana.

Dopo i saluti del Sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, e la dirigente dell’istituto comprensivo G. Marconi, Grazia Anna Monaco, la relazione introduttiva è stata affidata a Oreste Roberto Lanza di basilicatanotizie.net. Sarà poi, l’autore, Lamboglia a mettere in luce gli aspetti importanti del suo impegno letterario. Le conclusioni affidata alla testimonianza di Tania Pisani Pezzuto che racconterà, domande e interrogativi di docenti studenti di quegli istanti, attimi di quel tragico momento di dolore.



Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Commenta l'articolo