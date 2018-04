Convegno del CIF a Potenza, “Abitare il nostro tempo nella complessità dell’oggi”, con i valori di sempre

“Abitare il Nostro Tempo, nella Complessità dell'Oggi”. È il titolo del convegno organizzato, per venerdì 6 aprile, dal C.I.F, Centro Italiano Femminile, provinciale di Potenza, presso Palazzo Loffredo, Sala del Campanile. La tematica è quella scelta dal CIF Nazionale per il 2018. Un invito ad ogni socio e a tutte le associazioni presenti sul territorio a riflettere su un tema rilevante della nostra quotidianità. “Nella complessità dell’oggi -spiega Raffaella Bisceglia, Presidente Regionale CIF Basilicata- noi siamo pronte a discutere con le collettività, ad interfacciarsi con le istituzioni di ogni ordine e grado, a promuovere importanti iniziative di analisi e discussione su tematiche sociali, ascoltando e dialogando anche con chi ha idee diverse. Del resto il CIF, fondato ufficialmente nel 1945 dalle donne cattoliche e presieduto da Maria Federici, anche lei futura deputata alla Costituente, venne creata come un’organizzazione collaterale dell’Azione Cattolica e quindi in favore delle pluralità”.

Sulla stella linea il Presidente Provinciale del CIF, Antonella Viceconti. “Si tratta di una serie di riflessioni a più voci -sottolinea Antonella Viceconti- con le associazioni del nostro territorio: vivere insieme il tempo, costruire percorsi comuni per affrontare questioni e complessità della società d’oggi. I dati confermano una presenza femminile in Lucania, autorevole e forte, impegnata nel sociale per dirimere conflitti e migliorare il senso alto del buon vivere civile”.

I CIF sono presenti in molti comuni della Basilicata con le attività di divertimento per i bambini attraverso la gestione di ludoteche ed ancora tra le donne che necessitano di consulenze professionali attraverso la gestione dei consultori. Un Centro Italiano Femminile, quello lucano, potremmo dire che “abita il nostro tempo”. Passato e presente uniti dal trascorrere degli anni che numerose donne hanno scelto e continuano tutt’oggi ad impiegare per le politiche sociali di “genere” e non soltanto. Dopo i saluti introduttivi del Presidente provinciale del CIF, Antonella Viceconti e di Mons Vito Telesca , Consulente Ecclesiastico, il tema sarà approfondito da Teresa Boccia , membro AGGI-ONU Habitat, Marina Buoncristiano, responsabile Caritas Diocesano, Zaira Giugliano, Presidente Associazione Lucana Autismo e da Loredana Scaiano docente ed Esploratrice. Inizio ora 17.00.

