In campo la Nazionale Italiana Attori per l’autismo: a Senise per il progetto ‘Il filo della luna’

Creato Martedì, 10 Aprile 2018 22:12

La Cool Events, in collaborazione con Lucanicom, Associazione Lucana operante nel territorio di Senise, ed il patrocinio del Comune di Senise presenta il prossimo 14 aprile alle ore 11.00, presso lo stadio comunale di Senise “G.B. Rossi”, La Partita con il Cuore.

L’Associazione Lucanicom si occupa di disabilità e inclusione, in particolare di disabilità intellettiva, ed è impegnata nella realizzazione di progetti che prevedono percorsi di inclusione di bambini, ragazzi e giovani con disabilità intellettiva, con particolare attenzione allo spettro autistico.

La partita ha l’obiettivo di raccogliere fondi per realizzare “La Casa delle abilità- Il Filo della Luna”, ossia un luogo in cui è possibile proporre ambienti di vita quotidiana in cui i bambini e i ragazzi affetti da autismo possono seguire percorsi di abilità per migliorare la propria qualità di vita, sviluppando le autonomie necessarie all’inserimento in contesti sociali.

La Nazionale Italiana Attori nasce nel 1971 grazie alla volontà di Pier Paolo Pasolini e Olivio Lozzi con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sportivo alla solidarietà attraverso l’entusiasmo contagioso del calcio.

Il match tra la Nazionale Italiana Attori e gli Amici del Filo della Luna sarà un’occasione divertente che trasformerà un momento ricreativo in efficace azione di solidarietà.

I personaggi del cinema e della Tv con la loro disponibilità a girare l Italia e i volontari degli Amici del Filo Della Luna, vogliono dare conferma del loro obiettivo principale: essere a servizio della loro comunità intera, rimanendo aperti a cogliere le richieste di aiuto, dando una risposta decisa e forte a chi è meno fortunato.

L’iniziativa vede il supporto organizzativo anche degli Istituti Scolastici di Senise: L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo Sinisgalli “e L’Istituto Comprensivo Statale “Nicola Sole”.



Commenta l'articolo