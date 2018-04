Censimento fotografia,tre archivi lucani

Sono già tre gli archivi lucani che hanno aderito al "Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici in Italia", frutto di un progetto del Ministero dei Beni culturali in collaborazione con la Fondazione Camera, che sarà presentato nel pomeriggio di domani, a Potenza, nel Museo provinciale. Il comitato scientifico che ha curato le linee del censimento ha cominciato a riunirsi nel 2015: lo scorso anno, poi, la piattaforma operativa è entrata in funzione. Finora - secondo quanto reso noto dal Ministero dei Beni culturali - il progetto "ha già attratto 180 enti per oltre 800 fondi fotografici. Il tutto è online su censimento.fotografia.italia.it". Al convegno di domani parteciperanno la coordinatrice del censimento, Francesca Fabiani, e la responsabile Archivi di Camera Centro italiano per la fotografia, Barbara Bergaglio.

