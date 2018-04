Sostenere progetti per l’autismo: i Club di Juve e Inter insieme per la solidarietà

Creato Mercoledì, 11 Aprile 2018 22:59

Avversari in campo ma uniti per la solidarietà. È così che vorremmo vedere sempre le squadre di calcio e loro tifosi, proprio come sta accadendo in occasione della “Partita col cuore”.

L’Inter Club Senise e lo Juventus Club di Senise partecipano attivamente alla gara di solidarietà del 14 aprile, l’incontro di calcio tra la “Nazionale Italiana Attori” e gli “Amici de Il filo della Luna”, a sostegno del progetto per bambini e ragazzi con autismo.

I due club partecipano alla causa con la vendita di biglietti per l’assegnazione di un pallone e di una maglietta autografata dai campioni delle due squadre.

Per l’Inter Club i biglietti sono abbinati all’estrazione del lotto del 12 aprile, primo estratto ruota di Milano. Dalla società Inter, infatti, è arrivata una maglia autografata da alcuni calciatori tra cui Icardi, Candreva, Handanovic, e Perisic.

Per lo Juventus Club i biglietti sono abbinati all’estrazione del lotto del 12 aprile, primo estratto ruota di Torino. Dalla società Juventus è arrivato un pallone autografato da alcuni calciatori tra cui Buffon , Dybala e Higuain.

Per informazioni in entrambi i casi rivolgersi al rispettivo club.

