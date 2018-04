La rosa, pianta benefica anche in cucina. Convegno di ‘A Castagna ra critica’ e istituto ‘Ruggiero’

La rosa, conosciuta come pianta ornamentale possiede anche potenzialità di utilizzo, culinarie, cosmetiche nonché erboristiche. Il tema sverrà approfondito in un convegno che si svolgerà il prossimo venerdì 20 aprile, alle ore 10, presso il parco Giada di Lagonegro. L'istituto professionale per i servizi per l'Agricoltura Ruggero di Lauria, sollecitato dalle iniziative messe in campo dall'associazione culturale lagonegrese, "A Castagna Ra Critica", ha accolto la richiesta di approfondire lo studio dell'acqua di rosa. L'istituto agrario ha coinvolto docenti e studenti nello studio delle caratteristiche della rosa e di quello che questo particolare fiore riesce a produrre. Dalle confetture, i tè, i liquori alcolici e non alcolici per uso in cucina, i gelati, senza dimenticare le gelatine e lo yogurt. Questi sono solo alcuni prodotti ancora oggi realizzati

Un appuntamento che ben si concilia con la riscoperta di alcuni piatti del ' 500 del cuoco Antonio Camuria che cucinava tra Napoli e Lagonegro per una famiglia nobile di antica aristocrazia, i Carafa. Un riscontro storico annotato nel libro di Salvatore Pezzella “Le ricette del cuoco Antonio Camuria sulla tavola rinascimentale di Lagonegro”. Infatti nell’antico ricettario il cuoco Camuria ricercava piante e fiori per i suoi gustosissimi piatti, Come la minestra d’agli, brodo di carne con salsa di nocciole e pinoli, Salsa con fegatini di pollo con succo di melograno o la versione con l’uva sultanina. Ma anche la rosa ha trovato domicilio in alcune altre pietanze. “Certo – sottolinea Milena Falabella, Presidente dell’associazione A Castagna Ra Critica - l’acqua di rose è un ingrediente presente in quasi tutte le ricette del manoscritto del Camuria.Alcuni piatti con questo ingrediente sono già stati riprodotti in altre manifestazioni e hanno affascinato ed esaltato gli chef del nostro tempo impegnati nella ricerca dei gusti gastronomici dei nostri avi”. Un incontro per rispondere a diversi quesiti come: esistono sul nostro territorio antiche varietà coltivabili a tale scopo? A questa domande risponderà anche lo studio portato avanti dall'istituto agrario in collaborazione con altri enti, studiosi ed esperti di tecniche colturali biologiche presenti sul territorio, ad esempio l’Alsia, agenzia lucana per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura.

La rosa al centro di un dibattito tra estetica, aspetto ornamentale ma soprattutto gastronomico. Dopo i saluti di Milena Falabella , Presidente dell’Associazione A Castagna Ra Critica, il Vice Sindaco del Comune di Lagonegro, Giuseppe Sabella e Nicola Pongitore, dirigente scolastico dell’istituto Isis Ruggero di Lauria, gli approfondimenti al tema sono stati affidati a Domenico Romaniello, Direttore dell’agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, Filomena Garofalo specialista in chimica, Michele Crudo, titolare dell’omonima ditta con sede in Cessaniti in provincia di Vibo Valentia e allo storico Giuseppe Aromando. Le conclusioni al consigliere regionale Vincenzo Robortella. Soddisfazione da parte degli studenti dell'istituto agrario che hanno accolto con molta curiosità ed entusiasmo l'approfondimento dell'argomento pensando già ad un loro coinvolgimento professionale nell’attività di valorizzazione e produzione.

Oreste Roberto Lanza

