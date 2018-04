A Teana in ricordo di Domenico con il Piccolo Principe

TEANA – Aveva soltanto sei anni e mezzo il piccolo Domenico quando è stato strappato alla vita da una leucemia. Un dolore straziante per i suoi genitori, che hanno combattuto fino all’ultimo per sconfiggere il male che ha portato via il proprio figlio. La mamma, la signora Emilia ci ha raccontato la storia di suo figlio. Anni di sofferenza e di speranza. «Domenico si è ammalato all’età di tre anni e fino a all’età di sei anni e mezzo abbiamo combattuto per debellare la malattia che purtroppo

alla fine ha avuto la meglio. E’ sempre stato un bambino solare sorridente, ha affrontato tutto con gran coraggio, donandoci tanta forza e non arrendendosi mai. Non perché sono la madre, ma è stato un bimbo unico e meraviglioso. Di una dignità impressionante, molto sensibile e generoso. Speciale in tutto. Un anno fa a Pasqua è volato via, andando in cielo tra gli Angeli. Un dolore immenso, indescrivibile per noi». Sabato prossimo a Teana presso la sala “Marino di Teana” a partire dalle ore 17:00, si terrà l’inaugurazione dell’associazione di volontariato “Domenico Generoso – Il Piccolo Principe”, scopo di questa iniziative è quella di continuare a ricordare il piccolo Domenico e i suoi insegnamenti. Perché come dice la signora Emilia: «La gente dimentica in fretta e noi non lo permetteremo». L’intento è quello di aiutare le famiglie dei piccoli guerrieri che oltre la malattia si trovano a dover affrontare anche il problema economico. Ecco quindi il motivo della nascita di questa associazione, per essere di aiuto a chi non ha la disponibilità economica sufficiente.

Claudio Sole

