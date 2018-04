A Senise si parla di spopolamento

“Zona Franca in Basilicata: misura di contrasto allo spopolamento”.È il tema dell’incontro organizzato sabato 21 aprile 2018, alle ore 10.00, presso il Palazzo della Cultura e della Legalità “Borsellino-Falcone” – Complesso Monumentale San Francesco a Senise, dal Movimento “C’entro Anch’io”, in collaborazione con il Movimento Civico “Azione Basilicata” ed il Movimento “Zona Franca Appulo – Lucana”. “L'evento – si legge nella nota congiunta delle associazioni promotrici - si propone di analizzare ed evidenziare l'importanza dell'istituzione di una "Zona Franca" in Basilicata quale strumento straordinario per contrastare i fenomeni dello spopolamento demografico e dell’invecchiamento della popolazione, che le stime prospettano sempre più drammatici per gli anni a venire”. Spopolamento, scarsa natalità ed emigrazione dei giovani. Con questi fenomeni in continuo stato di avanzamento da più parti vi è la convinzione che la Lucania rischia di scomparire. La circostanza è anche quella di rileggere il saggio di Gaetano Fierro, ex Sindaco di Potenza per oltre 15 anni ed ex Consigliere regionale,“Immagini e realtà del Mezzogiorno d’Italia. Basilicata in bilico”. In una delle 40 pagine Fierro dice: “C’è un caso lucano, un caso da analizzare politicamente perché risulta inspiegabile che la regione, mentre finanziariamente aumenta in termini di entrate correnti, regredisce socialmente toccando in molti settori il livello di vita di 50 anni fa, quando c’era la rassegnazione, la miseria e l’emigrazione”. I lavori saranno aperti da Vincenzo Clemente, Presidente Regionale Movimento “C’entro Anch’io”, e da Rossella Spagnuolo, Sindaco del Comune di Senise. Relazionerà il prof. Aldo Berlinguer, Ordinario nell’Università di Cagliari e Coordinatore Task Forse ZES Puglia-Basilicata. L’evento sarà moderato da Egidia Bevilacqua, giornalista “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

