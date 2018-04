Il Rotary Club Senise-Sinnia promuove il progetto ‘Nocciola in Basilicata'

Si terrà sabato 21 aprile a Senise, presso la ex sala consiliare del Convento San Francesco, il seminario promosso dal Rotary Club Senise-Sinnia dal titolo "Progetto Nocciola in Basilicata”. L'intento è quello di incontrare gli imprenditori cerealicoli dell'area e non, per aggiornare la proposta progettuale lanciata proprio da Senise dal piccolo Club sulla riconversione e diversificazione delle colture corilicole. Il club rotary Senise-Sinnia con questo secondo appuntamento, il primo fu fatto a novembre 2015, si pone l’obiettivo di portare a conoscenza il lavoro fin qui realizzato dagli operatori coinvolti, dalle Istituzioni Pubbliche e dal gruppo Ferrero. Il Progetto Nocciola Italia è stato promosso dalla Ferrero Halzelnut Company e mira a sviluppare una produzione corilicola 100% italiana, attraverso la creazione di un sistema di sviluppo territoriale, condiviso con gli attori della filiera, a sostegno degli imprenditori agricoli italiani. I dati dicono che l’Italia rappresenta oggi il secondo player a livello mondiale con una quota di mercato di circa il 12% della produzione globale di nocciola e segue a distanza la Turchia che rappresenta il 70% del mercato complessivo. Il territorio nazionale ha un grande potenziale di sviluppo grazie ad un territorio che, da Nord a Sud, è particolarmente vocato alla coltivazione di eccellenti varietà di nocciola.

Obiettivo auspicato dal Piano Nocciola Italia: entro il 2025, 20.000 ettari di nuove piantagioni di noccioleto. In questo progetto rivolto a livello nazionale, la Basilicata pare essere per la Ferrero un luogo privilegiato. “L’iniziativa – precisa il Past Presidente del Rotary Senise Sinnia, Domenico Totaro – ha una importanza sostanziale nel contesto ambientale dei nostri territori, soprattutto quelli che impropriamente consideriamo marginali, dove pur avendo condizioni pedo-climatiche e accettabile soglie di infrastrutture, strade ed acqua, fanno fatica a renderli produttivi con colture remunerative e competitive sia per scarsa assistenza tecnica e conoscenza di mercati, sia per la scarsa propensione a fare rete, sia per mancanza di impegni all’acquisto delle produzioni nel lungo periodo, condizioni queste essenziale per competere sui mercati. Il ‘progetto Nocciola’ lanciato dalla Ferreo su scala nazionale viene incontro a queste esigenze primarie”. Una iniziativa importante, con un progetto significativo per il territorio realizzato dal un Club Rotary dinamico nelle proprie attività.

Due anni fa rotary di Senise, proprio a Senise, presentò l’idea progetto alle massime autorità istituzionali nel settore, e che poi a macchia d’olio si e sviluppato in tutta la regione con la realizzazione ad oggi di più di 100 ha del prodotto con tutto quello che ne è seguito dalla firma del protocollo d’intesa tra Regione-Ismea e Ferrero. L'incontro prevede la partecipazione del presidente della rete di Imprese Basilicata in Guscio Donato Lisanti, il direttore generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura Francesco Pesce, il responsabile dell’Autorità di gestione PSR Basilicata 2014.2020 Rocco Vittorio Restaino, l’ex amministratore Delegato Ferrero Australia Rocco Perna promotore del progetto per la coltivazione del nocciolo in Basilicata.

