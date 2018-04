Lauria, una serata dedicata al brigantaggio

“CANTANNU LI BRIGANTI”spettacolo fatto di parole impastate con la musica. Lo spettacolo è andato in scena,presso officine meccaniche di Lauria, sabato scorso 21 aprile 2018 con una sala piena come raramente accade. Luci spente, il chitarrista suona alcuni accordi del BARCAROLO e irrompe una voce fuori campo che declina una poesia di Vincenzo. Grande appassionato di teatro e poeta dialettale.La storia scorre tra canti e narrazione. I due volti di Ciccilla interpretati da Valentina Pepe voce solista e da Nunzia Gioia che si alternano integrandosi in in crescendo di emozioni. Cosi l’ultimo spettacolo dell’ottava rassegna di “Palcoscenico Fiorito” iniziato a fine gennaio. Cantante solista Valentina Pepe, arrangiamento musicale Federico Ferrari e Nicolangelo Schettini,supporto del maestro Nino Fittipaldi, regia della lauriota Nunzia Gioia non nuova a questi impegni culturali e storici riguardanti il mondo del brigantaggio. “CANTANNU LI BRIGANTI- sottolinea la regista Nunzia Gioia - è ispirato a un soggetto teatrale di Valentina Diana.Si racconta il fenomeno delle Brigantesse che smettono i panni di semplici mogli e madri per assumere consapevolezza della condizione di combattente in una guerra senza speranza contro i padroni di qualsiasi tipo: nobili burocrati, ufficiali degli eserciti occupanti”Due grandi filoni di riscossa: quello Delle Donne che rifiutano l oppressione della razza padrona e le vessazioni dei loro stessi congiunti i quali le considerano alla stregua di serve piuttosto che di oggetti di cui possono disporre a loro piacimento. “L’ altro filone – continua la regista Nunzia Gioia – è la voglia di riscatto del popolo meridionale asservito a poteri diversi ma tutti ugualmente avidi e inclini allo sfruttamento. Il nostro è ancora tempo di sfruttamento discriminazione e violenza di genere, e la crisi dell’economia e dei valori etici ha ulteriormente e forse definitivamente allargato la forbice fra il Nord ricco ed europeista e un sud impoverito e schiacciato da disoccupazione e clientela”.L’unità d’Italia e il mezzogiorno: la terra è il fattore scatenante. Il mutamento del Governo, come sempre accade, ha acceso nei poveri la speranza di poter riscattare quella terra che così duramente lavorano, per affrancarsi dalla miseria, la speranza è tutto legato al dire: Rassegnarsi o Ribellarsi. In questo contesto nasce il fenomeno delle brigantesse: le donne del Sud rimaste orfane, vedove, madri senza più figli. Donne che hanno la loro vita sconvolta, non hanno più i tradizionali riferimenti di sudditanza e sottomissione: l’equilibrio familiare è compromesso.“Sull'ultima scena – aggiunge Nunzia Gioia - quando si cantava insieme, brigante si more, scendeva dalla platea una grande standing ovation. Bravissimi i chitarristi, bravi tutti”. Uno spettacolo ben riuscito. Applausi alla regista lauriota Gioia bravissima Valentina Pepe, voce melodiosa e intensa, una vera rivelazione per il pubblico di Lauria.

Oreste Roberto Lanza

