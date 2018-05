Cinecibo Day, festival del cinema gastronomico, con Alessandro Preziosi

Creato Martedì, 01 Maggio 2018 10:42

CineCibo Day. Appuntamento con il Festival del Cinema gastronomico organizzato dalla Pro Loco e il Comune di Sanseverino Lucano, in provincia di Potenza. Il prossimo 4 maggio la manifestazione si svolgerà presso il polifunzionale in località Mezzana. Ospite Alessandro Preziosi che sarà intervistato da Paride Leporace, direttore di “Lucania Film Commission”. L’evento da alcuni anni fa registrare molte presenze non solo dal territorio lucano ma da altre realtà territoriali viciniori. L’ avvenimento ha l’obiettivo di far conoscere il territorio nelle sue specificità. In particolare quelle gastronomiche.

“Nasce dall'esigenza di far conoscere la specificità dei territori– sottolinea Rosario LaSala, Presidente della Pro Loco di San Severino Lucano - attraverso il cibo” Molte le novità in questa nuova edizione. “Questa edizione – continua il Presidente della Pro Loco, Rosario LaSala - vuol portare a conoscenza le tipicità del Parco Nazionale del Pollino, come i peperoni cruski di Senise, la melanzana rossa di Rotonda e prodotti dell'enogastronomia come salumi e formaggi della Valle del Sinni”. Ospite della serata l’avellinese Alessandro Preziosi, attore e cantante italiano che ha trovato il suo apice in “Elisa di Rivombrosa”, serie televisiva di Cinzia TH Torrini e Mine Vaganti del settembre 2009, pluripremiata commedia ambientata nel Salento. Per non parlare del “ Sangue dei Vinti” tratto dal saggio storico di Giampaolo Pansa, per la regia di Michele Soavi, con Michele Placido protagonista “La presenza di un VIP come Preziosi, ospite d'onore, - conclude il Presidente La Sala- nel coniugare il cibo con il cinema può fungere da volano per la manifestazione stessa”. Programma ricco di appuntamenti con la presenza di molti ristoratori del posto che presenteranno il loro piatto tipico. Si inizia alle ore 18.00.

Oreste Roberto Lanza.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo