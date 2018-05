A Policoro, il centro studi Aps Giawalù discute de ‘La bellezza dell’essere’

Si terrà a Policoro, in provincia di Matera, mercoledì 9 maggio prossimo, la conferenza "La Bellezza dell'Essere". Presso la biblioteca, l’Aps Giawalù, centro studi di Luciana Pigeon, con il patrocinio del Comune di Policoro ha promosso un incontro per discutere dell’essere e della sua bellezza interiore. “Questa conferenza – sottolinea Luciana Pigeon, Presidente dell’associazione Aps Giawalù, promotrice ed organizzatrice dell’incontro - è un invito per comprendere il potenziale del proprio essere per dare un pizzico di buon senso al vivere fuori e dentro il proprio Io”. In un’epoca di forti cambiamenti, l’incontro si lega al forte bisogno di capire il proprio essere con l’obiettivo di stare bene con sé stessi.

L’importanza di vivere a contatto con le leggi, con i principi universali e con la natura si fa sempre più evidente e prioritario. La domanda che sorge spontanea è: Quale via seguire? Che guida ascoltare? “Non c’è una comune per tutti – aggiunge Luciana Pigeon - ma per tutti c’è la possibilità di vivere o sopravvivere. Conformarsi a una matrice o scegliere e costruirsi la propria. Possiamo cambiare il nostro modo di vivere e di essere nel mondo senza necessariamente cambiare le cose che facciamo”.

La presentazione dell’incontro è stata affidata Maria Lovito, Avvocato e grande appassionata di discipline del benessere. Relazioneranno sul tema il professore Michele Ranieri, autore del Best Seller “IL Maestro che è in te" che verrà presentato durante la conferenza. Studioso di Yoga, Ayurveda e scienze del benessere dal 1980. Ha studiato con molti maestri tra cui S.V. Govindan e Shree Birendha dell’Ashram di Aurobindo in India. Dal 1982 viaggia in Europa, America e Asia insegnando Yoga e Ayurveda a un pubblico internazionale. Poi sarà la volta del dottore Rajesh Shrivastava, laureato in scienze naturali e in Medicina Ayurveda presso l’Università di India. Un’esperienza specifica nel settore dello Yoga e Ayurveda in diversi anni d’attività professionale. Pratica e volontariato come insegnante di Yoga – presso Vivekananda Kendra (Vivekananda Yoga Research Institute, una delle tre grandi scuole di ricerca di Yoga in India. Ha lavorato come Yoga trainer e consulente in Ayurveda - Chandak Arthropaedic Hospital, Gwalior India con l’incarico di direttore clinico- Ayurveda & Yoga Research Centre e Ayurveda Health Home, Kathmandu, Nepal. Esperto sia nell’applicazione che nell’insegnamento delle tecniche di massaggio Ayurvedico. Inizio ore 19.00.



Oreste Roberto Lanza

