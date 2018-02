Castrovillari e Mormanno rendono omaggio a Gaetano Alberti, eroe della Grande Guerra

Creato Lunedì, 05 Febbraio 2018 21:14

Due città della Calabria Citra dell'Area del Pollino insieme per fare memoria di un uomo che si è distinto nella Grande Guerra per aver compiuto gesti eroici. E continua così pure lo sguardo attento e riconoscente dell'Amministrazione Comunale di Castrovillari a coloro che sacrificarono la loro vita per la Patria e gli ideali che la rendono. A Gaetano Alberti, insignito della Medaglia d'oro al valor militare perché Caduto nella Prima Guerra mondiale a Castelnuovo sul Carso alla guida della 7 Compagnia del 142° Reggimento Fanteria della Brigata "Catanzaro", è stata intitolata, sabato scorso, a Castrovillari una strada che si trova nella parte nord della città, alle spalle di un rinomato supermercato.

Il milite era nato a Mormanno il 23 Luglio 1878; svolse la professione di Avvocato nel Foro di Castrovillari, dividendo lo Studio con il fratello Salvatore. Quando scoppiò la Grande Guerra era Sindaco del Comune di Mormanno, dopo aver ricevuto il suffragio unanime dei suoi concittadini. Si arruolò nell’Esercito italiano e fu sottotenente di complemento per servire la Patria. Poteva usufruire dell'esonero in qualità di Primo Cittadino, ma vi rinunciò. Nonostante era fortemente legato alla Terra che gli diede i natali, mise da parte la sua vita privata forte di quel senso di appartenenza e di devozione che lo animavano.

La sua persona e capacità sono state tratteggiate in una giornata uggiosa e in un momento particolarmente sentito, prima del trasferimento nel palazzo di città dove è continuata la cerimonia e sono intervenuti i primi cittadini di Mormanno e del capoluogo del Pollino oltre Salvatore Alberti per la famiglia dal sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito; per l'occasione hanno partecipato, con il Corpo dei Vigili, il Sindaco di Mormanno, Giuseppe Regina, e il consigliere di quella città, Gianluca Grisolia, oltre il consigliere di Castrovillari, Nino La Falce, i familiari e diversi cittadini di Mormanno tra cui il parroco don Carlo Russo.

