Scossa di terremoto in Puglia. Avvertita anche in Basilicata

Creato Sabato, 24 Marzo 2018 09:55

Alle 00:32 di questa notte la terra ha tremato in Puglia. L’epicentro della scossa di terremoto si è verificato nel mare Adriatico, appena al largo dal litorale, precisamente sulla costa di Ostuni, tra Monopoli e Brindisi. La scossa è stata di magnitudo 3.9 e si è verificata a 27,3 km di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente in gran parte della Puglia allarmando la popolazione già scossa dalle notizie del pomeriggio precedente, inoltre diverse segnalazioni si stanno registrando anche dalla vicina Basilicata, al momento fortunatamente anche lì non si registrano danni a cose o persone. Tra i comuni sulla terraferma più vicini all'epicentro troviamo Carovigno e Ostuni (15 km) entrambi in provincia di Brindisi. Già nelle 24 ore precedenti altre scosse avevano colpito il Sud Italia, tra la Calabria, il mar Tirreno e il Canale di Sicilia, tutte di magnitudo superiore a 3.0. La scossa è stata avvertita anche in Basilicata, a Matera e nelle località joniche più vicine al tarantino. Fortunatamente non vengono segnalati danni.

Silvia Silvestri

