Sisma magnitudo 3.2 tra Salerno-Potenza

Creato Venerdì, 06 Aprile 2018 10:11

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata a Ricigliano in provincia di Salerno, al confine con la Basilicata, alle ore 3.22. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 9 km. A darne notizia il Centro nazionale terremoti dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Attualmente non si hanno notizie di danni a persone o cose. Comuni epicentro della scossa sonoi: Vietri di Potenza, Balvano, Muro Lucano per quelli in provincia di Potenza, Ricigliano, San Gregorio Magno, Romagnano al Monte, Buccino e Salvitelle per quelli in provincia di Salerno.

