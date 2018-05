In un incidente stradale a Caggiano, feriti due ragazzi di Senise

Creato Mercoledì, 23 Maggio 2018 22:43

Si è verificato in serata nel territorio di Caggiano, in provincia di Salerno, nel Vallo di Diano, un incidente stradale che ha visto coinvolta un'Alfa Romeo 147 che per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada nei pressi di una rotonda, sulla strada Isca-Pantanelle. A bordo un ragazzo e una ragazza di Senise, che per le ferite riportate sono stati trasportati dai sanitari del 118 al vicino ospedale “Luigi Curto” di Polla. Sul posto i Carabinieri per capire la vera dinamica dell’incidente, ma dai primi rilievi, sembrerebbe la pioggia la principale causa, che ha reso il manto stradale scivoloso.

Claudio Sole

Foto: ondanews

