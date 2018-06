Maltempo, allerta della Protezione Civile al sud

Creato Lunedì, 25 Giugno 2018 08:57

Temporali in arrivo su gran parte del Paese e soprattutto al Meridione, con Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta gialla per nove Regioni italiane. Le prime precipitazioni, a carattere di rovescio sono previste nel pomeriggio. Mentre in nottata si estenderanno, in particolare in Sicilia, sui settori centro-orientali, e alla Calabria, soprattutto sulla parte meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L'allerta gialla riguarda domani il resto delle Regioni meridionali, Campania, gran parte di Sicilia, Sardegna, Calabria, l'area salentina della Puglia e Basilicata. In quest’ultima Regione le piogge saranno abbondanti nell’area jonica e nel materano.

